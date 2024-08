María José Suárez se confiesa sobre su boda con Escassi tras la infidelidad: 'Me regaló dos anillos de compromiso'

Álvaro Muñoz Escassi sigue acaparando titulares. Desde que hace unas semanas se descubriera la ruptura del jinete con la modelo María José Suárez, el andaluz se ha convertido en carne de prensa rosa. Y es que lo que en un principio parecía una ruptura amistosa que la pareja se apresuraba a compartir en Instagram para no dar lugar a rumores, ha acabado siendo uno de los culebrones del verano con infidelidades de por medio, una posible relación abierta y a la que se ha sumado en último término la actriz Hiba Abouk.

Mientras el jinete parece entregado a su nueva relación con la intérprete, no dejan de salir frentes abiertos para Escassi. Después de que su supuesta amante transexual, Valeri, tirase de la manta y contara a través de colaboradores de televisión su escarceo con el jinete, llegó el turno del andaluz, quien dio la cara en 'De viernes" para contar su versión de la historia y todos los detalles de su mediática ruptura con la modelo María José Suárez.

Esta fue otra de las que quiso contestar a Escassi, con aparición en plató de por medio, para negar que, según el jinete, hubiesen mantenido durante tres años una relación abierta. Una aparición pública en la que la Miss España reveló cómo se enteró de la deslealtad de su ex y el contenido de los correos en los que Valeri le contaba todos los entresijos de su encuentro con el andaluz.

Precisamente su ex, ha vuelto a hablar para contar cómo fue su casi boda con Escassi y los dos anillos de compromiso que e regaló el jinete. "Me pidió matrimonio varias veces y me regaló dos anillos de compromiso, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara", contaba la modelo.

Paso por el altar

Después de tres años de relación, lo último que esperaba la modelo era que terminase de una forma tan polémica y llena de mentiras, aunque sí esperaba que terminase. Sí, has leído bien. Ella misma así lo ha desvelado en el citado medio, y lo ha hecho a la hora de confesar por qué nunca se casó con él, pese a haber propuesta de por medio.

"Me pidió matrimonio varias veces y me regaló dos anillos de compromiso, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara", asegura María José. Unas declaraciones impactantes que ha querido explicar: "Sabía que iba a pasar, aunque de esta manera tan fea no", añade. "Pero sí sabía que iba a pasar. En una relación no quiero ni mentiras ni infidelidades. Por eso, nunca me planteé un futuro con él. Yo vivía un presente y me dejaba llevar. Incluso, con amigos en común, decíamos: "Con la tontería ya llevamos tres años". Nos emocionamos, nos ilusionamos y nos enamoramos, pero sabía que esta relación no iba a ser para toda la vida. Lo digo como lo siento. Lo que no me imaginaba es este final, que ha sido muy feo para una historia tan bonita", zanja.