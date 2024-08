El plató de 'TardeAR' estalla contra Marta López: 'Lo único que quiere es seguir dando por saco'

Marta López ha vuelto a saltar por los aires el plató de 'TardeAR'. Bea Archidona y Omar Suárez han perdido los nervios con las palabras y la energía de la colaboradora que no ha parado de gritar y confesar barbaridades sobre Escassi.

La última bomba que desataba que Escassi estaba conociendo a Hiba Abouk ha hecho que todo el mundo en 'TardeAR' se ponga nervioso. "Lo peor es que sé que María José no ha dicho nada, entonces ¿quién ha dicho que ese plató se lo enseñó su ex suegra? ¿Para qué filtras esto Álvaro? Para hacer daño. Es el topo", comenzaba diciendo López.

Comenzaba acusando a varios protagonistas de la historia: "No, porque sé que María José no, entonces entre Álvaro e Hiba es Álvaro". "Estás desatada", le replicaba Omar Suárez. "El que lo filtra es él, y ya está bien. Con las madres no se juega. Me parece un jeta y que ha hecho las cosas fatal, punto", seguía Marta López.

"Cómo estás hoy de alterada", se sorprendía Marisa Martín Blázquez. "No me pongan a esta señora al lado que está todo el rato gritando. Marta hoy hace lo que le da la gana", imploraba Archidona.

Marta López y su nuevo romance

"Él". "Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba", dice la canción que ha escogido Marta López, exconcursante de 'Gran Hermano', que ha presentado a su nuevo novio y ya ha recibido un sinfín de comentarios de enhorabuena por parte de sus seguidores y compañeros de profesión, que se alegran infinitamente de su felicidad.

La colaboradora de televisión y exconcursante de 'Gran Hermano' ha utilizado su perfil oficial de Instagram para presentar a su nuevo novio. La también considerada personalidad de Internet, de 50 años, ha rehecho su vida sentimental y reconoce que se siente "más feliz que nunca" de la mano de su chico. La madre de tres hijos ha recuperado el brillo en los ojos. La escapada a la playa ha ayudado a ese reseteo para cargar pilas, pero el mar no ha sido el motivo por el que vuelve a sonreír. Su corazón está de nuevo contento. Tanto, que ya ha dado el paso de oficializar su relación en las redes sociales, cuentan desde Outdoor.