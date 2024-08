El secreto del padre de Ángel Cristo que podría ver la luz y por el que pide ayuda desesperadamente: 'No consigo descifrar lo que quiere decir'

La tensión entre Ángel Cristo y su madre y su hermana sigue en aumento. Desde que en enero, el hijo de la vedette destapase detalles de su dura infancia y señalara sin dudar a su madre como una de las causantes de su infelicidad, la guerra no ha cesado entre ambos.

A esto se suman las declaraciones que Ángel Cristo hacía también sobre su hermana Sofía y con la que también decidía romper lazos.

Pero el exsuperviviente no es el único que ha sido declarado por ambas persona non grata. Ana Hermina, pareja de este, también ha echado más leña al fuego de este lío familiar y por ello estará incluida en la demanda que Sofía y Bárbara pretenden interponer contra la pareja por daños y perjuicios.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la elevada cantidad de dinero que al parecer ambas reclaman a Ángel Cristo y a su novia.

Pero en la vida de Ángel Cristo no solo hay una amenaza de demanda, también hay hueco para los enigmas y es que el hijo de Bárbara Rey ha encontrado una mensaje oculto en una de las pertenencias de su padre que quiere intentar descifrar.

Para ello, el novio de Ana Herminia, visiblemente emocionado ha pedido ayuda a sus seguidores para que le echen una mano en la tarea de descifrar dicho enigma.

Mensaje oculto

Ángel Cristo Jr ha reaparecido. El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, ha utilizado su perfil de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores por un asunto sumamente importante para él. Con el semblante serio, el marido de Ana Herminia ha movilizado Internet para descifrar un mensaje oculto que podría ser de su padre.

El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', - antes de que se emitiera la edición 'All Stars'-, ha hecho acto de presencia tras días sin que se supiese nada de su paradero. Su última publicación en Instagram era de hace más de una semana, en la que presumía de su historia de amor con Ana Herminia, a la que dio el ‘sí, quiero’ en Honduras. "Esto es amor", dejaba claro el televisivo junto a esta imagen, pero después no volvía a aparecer en sus redes.

Ahora, el hijo de Barbara Rey ha visto la necesidad de grabar un vídeo para su perfil de Instagram con la intención de pedir ayuda a sus seguidores. Disculpadme por haber estado tantos días ausente, comienza diciendo en este comunicado en el que aparece con el rostro serio y algo consternado. Y es que Ángel Cristo tiene en ese momento entre sus manos una joya que quiere poder descifrar con ayuda de sus incondicionales, a los que ha movilizado con este alegato:

"Una vez más, necesito vuestra ayuda. Esta foto que veis aquí, de mi padre, cuando trabaja con los leones, estaba en el despacho de mi casa de Bohadilla, donde vivía en los años 90".

"Hace un rato, estábamos Ana y yo cambiando los cuadros antiguos de algunas fotografías y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir. Y aquí es donde os pido ayuda, si alguno de vosotros sabe lo que quiere decir esto o lo que significa, me gustaría, por favor, que os pusiérais en contacto conmigo, ha pedido el exconcursante de 'Supervivientes', que ha grabado un primer plano del mensaje detrás de la fotografía de su padre.