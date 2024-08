Las amenazas que ha recibido la hija de Arantxa del Sol y Finito por sus declaraciones: 'El daño puede ser multiplicado por mil'

La polémica entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo sigue latente con las últimas declaraciones de Ana Herminia y los ataques de la hija de Finito de Córdoba y la asturiana han vuelto a incendiar la polémica que parecía extinguida. Los ataques han llegado en esta ocasión por parte de una colaboradora de 'Vamos a Ver'. Todo comenzó con la contestación de Ana Herminia a las palabras de Lucía Serrano.

"Te acusan de psicópata por defenderte sin despeinarte y de maltratador sin saber el corazón tan puro que tienes. Esto es lo que vivimos, acusaciones desde el desconocimiento, pero siempre hay una verdad que tarde o temprano saldrá. Aquellos que nos juzgan y critican se tendrán que tragar sus palabras", señaló Ana Herminia, dejando clara su postura y lo que piensa sobre la hija de Finito.

Ante estas palabras, Isabel Rábago ha estallado contra Lucía Serrano por meterse en el tema cuando no debía. "Entendiendo la pataleta, entendiendo el cabreo, a veces tienes que tener la cabeza suficientemente fría porque esto no es una batalla en igualdad de condiciones en tanto en cuanto la hija no se va a sentar jamás en un plató de televisión a defender lo que puede defender con las redes"

"El daño puede ser multiplicado por mil cuando tú te enfrentas a este tipo de personajes que están en todo su derecho. Yo desde luego le habría dicho a mi hija borra inmediatamente esa publicación porque nosotros, que somos un matrimonio, no tenemos por qué dar explicaciones a nadie. Pero es que ahora ha abierto la caja de pandora de una persona que ha demostrado no les importa nada, siempre que tenga un interés espurio", ha sentenciado.

Mensaje oculto

Ángel Cristo Jr ha reaparecido. El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, ha utilizado su perfil de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores por un asunto sumamente importante para él. Con el semblante serio, el marido de Ana Herminia ha movilizado Internet para descifrar un mensaje oculto que podría ser de su padre.

El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', - antes de que se emitiera la edición 'All Stars'-, ha hecho acto de presencia tras días sin que se supiese nada de su paradero. Su última publicación en Instagram era de hace más de una semana, en la que presumía de su historia de amor con Ana Herminia, a la que dio el ‘sí, quiero’ en Honduras. "Esto es amor", dejaba claro el televisivo junto a esta imagen, pero después no volvía a aparecer en sus redes.

Ahora, el hijo de Bárbara Rey ha visto la necesidad de grabar un vídeo para su perfil de Instagram con la intención de pedir ayuda a sus seguidores. Disculpadme por haber estado tantos días ausente, comienza diciendo en este comunicado en el que aparece con el rostro serio y algo consternado. Y es que Ángel Cristo tiene en ese momento entre sus manos una joya que quiere poder descifrar con ayuda de sus incondicionales, a los que ha movilizado con este alegato:

"Una vez más, necesito vuestra ayuda. Esta foto que veis aquí, de mi padre, cuando trabaja con los leones, estaba en el despacho de mi casa de Bohadilla, donde vivía en los años 90".

"Hace un rato, estábamos Ana y yo cambiando los cuadros antiguos de algunas fotografías y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir. Y aquí es donde os pido ayuda, si alguno de vosotros sabe lo que quiere decir esto o lo que significa, me gustaría, por favor, que os pusierais en contacto conmigo, ha pedido el exconcursante de 'Supervivientes', que ha grabado un primer plano del mensaje detrás de la fotografía de su padre.