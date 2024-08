Kiko Jiménez rompe a llorar tras las acusaciones de Maite Galdeano: 'Es muy duro, sobre todo para Sofía'

El yerno de Maite Galdeano ha tenido que sufrir varios insultos por redes sociales después de las palabras de la madre de su novia, Sofía Suescun. Los dos jóvenes, que han oficializado su ruptura, han decidido guardar un luto por respeto.

Las palabras de Maite Galdeano hacia Kiko Jiménez han sido realmente duras: "Mi hija Sofía me ha echado de casa, todo abducida por el ser que tiene al lado. Es un tío frío, calculador, nada de empático con nadie y un chantajista emocional. Es un envidioso compulsivo de mi cariño hacia mi hija. Echarme de casa no tiene ningún sentido".

Kiko, que ha acudido a plató para responder y reaccionar a las palabras, ha admitido: "Yo estoy mal, pero la que más me preocupa es Sofía". "No he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía. Siempre he respetado la relación entre madre e hija Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen porque yo también tengo madre", ha añadido, expresando que él no tiene culpa de la huida de su madre de casa.

Él está preocupado por Sofía: "Es muy duro, sobre todo para Sofía es durísimo, es su madre. Que hable de ella en esos términos... Es muy injusto que una madre públicamente en unos stories de una red social hable así. Es un tema entre madre e hija, ni pincho ni corto. No estaba presente. Recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad".

Kiko ha arremetido contra su suegra intuyendo un problema mental. "Es un tema muy delicado que debería ponerse en manos de profesionales. Cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza". "Todo lo que dice Maite Galdeano es totalmente falso. No se le puede dar credibilidad a una persona que no está bien", añadía.

Kiko Jiménez se preocupa por Suescun... Ahora

La participación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el último programa de ¡De Viernes!, ha desvelado nuevas informaciones sobre cómo fue la fiesta final de Supervivientes. En esta celebración, realizada en un hotel de Honduras, coincidieron Marta Peñate, junto a su pareja Tony Spina, y Sofía Suescun acompañada por Kiko Jiménez.

Uno de los frentes de debate abiertos en la recién terminada edición de Supervivientes: All Stars fue el del acercamiento de Sofía Suescun a algunos hombres participantes y si eso podría desatar un episodio de celos en su novio, Kiko Jiménez, que siguió el reality desde plató. En especial, uno de los episodios más comentados ha sido el de las imágenes de acercamiento entre Sofía y Bosco Martínez Bordiú.