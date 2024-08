Maite Galdeano estalla y cuenta toda la verdad sobre la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: 'Hay un problema muy gordo desde hace cinco años'

"Todo esto ha sido organizado por el ser que tiene al lado: un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional". Así de contundente se ha mostrado Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, en las redes sociales. La colaboradora televisiva y exconcursante de realities ha denunciado en Instagram que su hija la ha echado de casa "inducida por el ser que tiene al lado", en referencia a Kiko Jiménez.

En varios vídeos publicados en Instagram, la madre de Sofía explica que, ayer, cuando volvía a la que hasta hace poco era su casa para ver a su hija, se dio cuenta de que habían cambiado todas las cerraduras. Ella ni corta ni perezosa, decidió saltar la valla y colarse en la vivienda (con herida en una pierna incluida). En ese momento, según cuenta, su hija y su yerno decidieron llamar a la Policía y los agentes la invitaron a irse. "Me engañaron porque no pueden echarme de mi casa. Estoy empadronada ahí", asegura.

"Kiko está manipulando a mi hija, la está separando de su círculo familiar. Lleva cinco años haciéndola llorar. Mi hija está destrozada y anulada, pero tampoco se deja ayudar por mí", ha explicado la navarra en sus vídeos. "Nunca pensé que me ibas a hacer este daño, pero estás inducida. Algún día me darás la razón", asegura la colaboradora.

Durante su discurso, la navarra ha asegurado que se va a sentar en un plató para explicar todo lo que ha pasado. "Ahora voy a hablar yo. Hay un problema muy gordo desde hace cinco años y ahora me voy a sentar a contar lo que pasaba ante todas España. Voy a contar todo cuando yo quiera", asegura Galdeano. "He llorado mucho y hacía mucho tiempo que no lloraba. Todos sabéis la historia que yo tuve atrás", explica.

La colaboradora ha asegurado que cuando convivía con la pareja "estaba de criada todo el día encerrada como una monja". "Esto que me habéis hecho no os lo voy a perdonar nunca. Te estrellarás Sofía, pero yo ya no voy a estar", asegura. Además, Maite ha denunciado que su hija y su yerno no cuidan de sus mascotas (que siguen en la casa).

Entre las cosas que ha dicho su hija, Maite asegura que "está tan influenciada que es capaz de ir a la tele a hacer las paces con Marta Peñate después de todo lo que le ha hecho sufrir". En los vídeos, la navarra también ha explicado que ahora está viviendo en un piso de su propiedad. "Este piso es mío, yo siempre he tenido mus dineros. Dije que era de Sofía porque ella me lo pidió. Le hacía ilusión, pero es mío", explica.

En un mensaje final a sus seguidores, Maite ha asegurado que superará esta situación porque es "fuerte como el vinagre".