Maite Galdeano se pronuncia sobre el oscuro pasado de Kiko Jiménez tras sus últimas declaraciones en 'Fiesta': 'Acaba de salir de la cárcel'

La cosa no hace más que escalar entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Madre y novio han estallado el uno contra el otro públicamente tras las duras acusaciones de la concursante de Gran Hermano. Y es que Galdeano subía hace unas horas unas historias a su cuenta de Instagram en las que aseguraba que su hija le había echado de casa por orden de Kiko Jiménez, seguido de unas cuantas acusaciones graves contra su yerno.

"He teniendo en cuenta su buena relación hasta el momento: "Kiko está manipulando a mi hija, la está separando de su círculo familiar. Lleva cinco años haciéndola llorar. Mi hija está destrozada y anulada, pero tampoco se deja ayudar por mí", revelaba la concursante de Gran Hermano. Como respuesta, Kiko Jiménez ha decidido romper su silencio en 'Fiesta', el programa del que es colaborador y dar su punto de vista: "No he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía. Siempre he respetado la relación entre madre e hija Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen porque yo también tengo madre".

Sin embargo, las explicaciones de Kiko solo han servido para enfadar más a Maite Galdeano, que no se ha perdido ni un segundo de la intervención de su yerno y no ha dudado en responder con más fuerza si cabe: "Mi hija está secuestrada en su propia casa. Va a pasar algo grave si sigue contigo. Me han tirado todos los informes del psicólogo a la basura. Te vas a cagar".

A continuación, Galdeano ha lanzado un dardo todavía más fuerte, esta vez hacia la familia de Jiménez: "Pero, ¿qué familia? Si el padre de este tío se ha pasado toda la vida en la cárcel entre rejas y ha salido y es un mendigo de la calle. ¿Por qué lleva una persona toda la vida en la cárcel? Ay, chaval, mentiroso, que nadie te cree. Le has dicho a Sofía que o tu madre o yo".