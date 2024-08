Maite Galdeano responde duramente a los lloros de Kiko Jiménez: 'Mentiroso compulsivo'

Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, ha respondido de manera brutal a las palabras que ha concedido su yerno Kiko Jiménez en plató. Galdeano se ha mostrado amenazante y muy enfadada con el joven que ha calificado de "mentiroso compulsivo".

"Tú le dijiste: tu madre o yo. Eres un mentiroso compulsivo en toda regla. Eres tú el que no me deja estar con mi niña. Es muy grave lo que estás haciendo", comenta Galdeano en su Instagram.

"Por tu culpa, mi hija me echó de casa. Te hizo caso a ti porque la tienes nublada con tus tonterías", proseguía dirigiéndose a su yerno. "Mi hija está secuestrada en su propia casa. Va a pasar algo grave si sigue contigo", arremetía la madre de Suescun.

Entonces, la madre comenzó a amenazar a Jiménez: "Yo también tengo abogada. Voy a ir a saco. Ningún mensaje privado te he enviado yo, más quisieras". "Me está tachando de loca y por ahí no voy a pasar. Me han tirado todos los informes del psicólogo a la basura. Te vas a cagar", acusaba a su yerno.

"Yo llamé a la Guardia Civil, y lo puedo demostrar. Tú estabas gritando socorro por nada y fui yo quien llamó. Eres un mentiroso compulsivo", insultaba Galdeano. La madre de Sofía se calentó aún más: "Los más 'sofiistas' te van a dejar la cara rojita, bonito. No saldrás airoso de esta".

"Yo a mi hija la amo, no mientas. A ti no, rata podrida", terminaba Galdeano.

No es el primer enfrentamiento de Galdeano con Kiko

"Todo esto ha sido organizado por el ser que tiene al lado: un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional". Así de contundente se ha mostrado Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, en las redes sociales. La colaboradora televisiva y exconcursante de realities ha denunciado en Instagram que su hija la ha echado de casa "inducida por el ser que tiene al lado", en referencia a Kiko Jiménez.

Todo empezó hace unas horas cuando Maite decidió desahogarse con sus seguidores a través de Instagram alegando que su hija le había echado de casa y cambiado todas las cerraduras "inducida por el ser que tiene al lado". Tras esto, Galdeano decidió hacer autostop para llegar al hospital y curarse la herida producida por intentar escalar una valla, e incluso tuvo que pincharle la antitetánica.