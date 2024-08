La traición de Pepa Romero a Ana Rosa: 'Quería irme...'

Pepa Romero ha decidido desvincularse del programa de Ana Rosa para unirse al proyecto de 'Y ahora Sonsoles', y ha provocado crispación entre ellas. En una entrevista que ha concedido la periodista, se ha sincerado sobre esta posible 'traición'.

"Con mucha emoción porque llevo como reportera del programa más de un año. Siempre me ha encantado estar en el plató, pero me ha tocado más trabajar en la calle. Me llegó la oportunidad porque la sustituta titular estaba de baja por maternidad. Es un reto sustituir a la mejor, Sonsoles Ónega. Y nerviosa la verdad es que no estaba porque ya llevo muchos años en televisión", admite.

Fue Sonsoles la que le dio el consejo a Romero, para dejar a Ana Rosa de lado: "Siempre le pido consejo. Para mí, Sonsoles es la mejor presentadora de televisión en España. Ella me ha dicho que sea yo misma, natural y que lo disfrute".

El fichaje de Romero por Atresmedia ha sido una cosa de vínculos profesionales. Así lo explica la periodista madrileña: "Conocí a Sonsoles en ‘Ya son las 8’, el programa que hacíamos en Telecinco por las tardes. Tuve una conexión profesional con ella. Me pareció una persona que me encantaba tener al otro lado del pinganillo. Cuando me hicieron fija en Unicorn, a Sonsoles la ficharon en Antena 3 y me quedé en la productora, pero al año siguiente recibí una llamada de Atresmedia y no lo dudé. Yo quería irme con Sonsoles. En Unicorn estaba fenomenal y me dieron muchas oportunidades".

El adiós de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana cierra un año más una temporada llena de éxitos, y es la presentadora ha sabido afrontar la nueva franja horaria de la mejor manera posible. A pesar de los cambios que ha experimentado 'TardeAR' tras pasar de las mañanas a las tardes, la esencia sigue la misma, consiguiendo mantener a su público más fiel a la vez que ha logrado captar la atención de nuevos espectadores.

Ana Rosa Quintana ha pasado de entrevistadora en su programa TardeAr a entrevistada. Una de sus colaboradoras, la influencer Marina Rivers, ha conversado con ella en su pódcast ¿Esta te la sabes?, dentro de la plataforma Podimo.