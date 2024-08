Bea Archidona increpa a la novia de un presunto asesino: 'No me hace gracia'

Se han puesto de moda las macro fiestas ilegales, y en una de estas en Estepona, hubo una persona fallecida después de que una pelea acabó en un disparo. Un belga de 34 años fue asesinado por la espalda y el presunto asesino se encuentra en busca y captura.

Samara, la organizadora de la fiesta, entró en directo en 'TardeAR' para explicar lo sucedido. Ha asegurado que tenía una relación sentimental con el presunto asesino: "Le conocí aquí porque venía a las fiestas. Es un chaval muy normal, muy educado y por eso me lié con él. Siempre que ha venido nunca ha tenido problemas con nadie. A veces ha habido discusiones y él lo único que ha hecho es ayudar a separar".

La joven parecía jactarse de lo ocurrido: "Cada uno lleva lo que tiene, nadie sabe lo que yo llevo en el bolso, ¿no? Estaba aquí, pero estaba fuera. No vi la discusión, lo que pasa es que escuché un disparo. Vi al hombre salir corriendo, al difunto. Subió las escaleras, se cayó al suelo y llegó hasta arriba. No sé cómo llegó hasta arriba con un tiro, la verdad".

"En mi cumpleaños vinieron como 300 y pico personas, casi 400. Esto es como una iglesia, ponemos la hucha y el que quiera poner dinero que lo ponga", dijo riéndose Samara. Esto cabreó a Bea Archidona que quiso replicarle de manera seria: "Estamos hablando de fiestas clandestinas. A mí no me hace tanta gracia porque justo en esa casa ha fallecido una persona. Estamos hablando de un delito".

Samara, a la defensiva, se ha quejado de la operación policial y ha utilizado palabras feas: "Yo me enfadé con los policías porque me decían que estaba encubriendo no sé qué. Yo les dije que no me pueden acusar sin pruebas. No he matado a nadie. Lo primero que no tengo pareja, soy un alma libre. Yo estaba liándome con él, pero ya está. Además, yo no he visto si ha sido él. Solo chingaba con él".