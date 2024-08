Descubren la tapadera de Maite Galdeano después del engaño de su desahucio: 'Me da pánico'

La última noticia de la expulsión de Maite Galdeano de casa de Kiko Jiménez y Sofía Suescun ha llegado como un relámpago a la actualidad del mundo del corazón. Un enfado que parece irreversible y que tiene a Maite Galdeano en un estado pocas veces visto con anterioridad. "Estoy fatal. Ella sigue diciendo que quiere vivir sola, ¿pero esto qué es? Le pido a Dios por favor que se meta en la cabeza de Sofía y que le diga que por favor me perdone y que me acepte en casa como siempre, que me levante el castigo y que estoy dispuesta a ir y no decir nada del otro.

En Vamos a ver han analiado la trama y han llegado a la conclusión de que Maite está ofreciendo una faceta suya pocas veces vista con anterioridad. "Vamos a ver a una Maite como nunca antes la hemos visto en televisión, completamente destrozada. Son ya 14 días sin hablarse con Sofía, dice que la tiene bloqueada de todos lados y que cree que va a ser muy difícil que recupere a su hija", señaló Isabel Rábago.

"Sigue diciendo que su hija está abducida y pidiéndole a Dios, un poco de respeto, que imagen está dando de su hija. Esta imagen es una persona que hace daño a otra y que al día siguiente se muestra como víctima, cuidado que estas cosas ya las hemos visto otras veces", añadió la colaboradora que también afirmó estar descubriendo una nueva faceta por parte de Sofía.

"Quizás no es que se muestre como víctima sino que está arrepentida", apunto Frank Blanco, presentador del programa, dejando otro punto de vista. "No, si estás arrepentida no das estas declaraciones ni te muestras así", contestó Isabel Rábago. "Esto me hace pensar con los titulares que dio Kiko ayer y viendo así a Maite cuál es la situación", entraba a la conversación Luis Rollán. "Yo no veo a una Maite arrepentida, sino a una Maite desesperada por volver a casa con su hija", anotaba Omar Suárez. "Para volver a controlarla"

"Yo me ratifico, ¿qué es esto? Una persona que ahora se presenta como víctima ante su hija después de haberle causado un daño. Si tu estás arrepentida mantienes una conversación en privado con tu hija y no te muestras ante España diciendo ‘hija’. ¿Qué mensaje es este? Y no le quiero poner nombre a lo que creo que todo el mundo es capaz de analizar, pero a mí esto me da pánico", sentenció Rábago.