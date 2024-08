El inesperado lugar en el que ha pasado la noche Maite Galdeano tras ser desahuciada por Sofía Suescun: 'No los voy a perdonar en la vida'

Nuevo escándalo en la familia de Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Hace unos días, la madre de la influencer aseguraba que Sofía la había echado de casa tras una fuerte discusión en la que estaría implicado el novio de la influencer, Kiko Jiménez.

Unos comentados stories de la Galdeano en plena calle denunciando lo que había cambiado su hija a raíz de empezar a salir con el influencer y lo manipulada que según esta está por parte del de Jaén, no han hecho más que viralizarse y arrojar todo tipo de teorías sobre cómo es la verdadera relación entre la pareja.

Ahora, se ha sabido dónde ha pasado la noche Maite Galdeano después de que según ella, Sofía la haya echado de casa cambiando incluso las cerraduras para que no pudiese entrar.

Maite desahuciada

Se ha producido una ruptura que nunca pensamos que ocurriría: la de Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun. La elegida de Dios estallaba este viernes por sorpresa en sus redes sociales contra Sofía Suescun y especialmente contra su novio, Kiko Jiménez. La madre de la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars' hablaba alto y claro sobre lo ocurrido en las últimas horas dejando a sus seguidores muy preocupados: "Mi hija me ha echado de casa, inducida por el ser que tiene al lado, un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista".

Con estas durísimas palabras se refería Maite al novio de su hija y, muy enfadada, aportaba nuevos datos sobre lo ocurrido entre ellos. La navarra explicaba con todo lujo de detalles cómo habían sucedido los hechos:

"Fui a casa de mi hija para recoger mis cosas y porque todavía sentía algo de amor hacia ella, cuando llegué allí me di cuenta de que habían cambiado todos los bombines, así que salté la valla y me hice una raja llena de sangre, después llamé a la Guardia Civil, vino la policía y me engañaron. Mi abogada me dijo que los podía denunciar y puedo entrar a casa les guste o no hasta que me desahucien de aquí a un año y medio".

Maite se siente muy dolida con su hija porque no puede soportar la idea de que Sofía haya elegido estar con Kiko en lugar de posicionarse junto a ella: "No los voy a perdonar en la vida, jamás, y te estrellarás, Sofía, algún día lo verás, pero ya no estaré yo. Aquí estoy, privilegiada, en primera línea de playa. Soy una persona muy fuerte, resistente, me encanta la lectura, pasear, comienzo una vida nueva sola, so-la. Estoy cada día más feliz, que os den".

Y es que Maite Galdeano se ha visto obligada a hacer auto stop para llegar hasta un piso de su propiedad (o eso es lo que ella misma cuenta en redes sociales) donde pasar la noche a cubierto tras el desahucio por parte de su hija.