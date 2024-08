El papel que ha jugado Lara Álvarez en la polémica infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi: su relación con María José Suárez

El culebrón Escassi no para de dar titulares. Desde que saliera a la luz la infidelidad que puso fin a la relación del jinete y María José Suárez, no ha habido semana en la que no se hayan sumado nuevos protagonistas a esta ya rocambolesca historia.

Primero fue Valerie, la supuesta amante con la que escassi habría sido desleal a la modelo y quien tiró de la manta para dejar al jinete al descubierto.

Luego se sumó Hiba Abouk. La conocida actriz ha sido relacionada en las últimas semanas con el andaluz tras ser pillados juntos en las playas de Túnez compartiendo una escapada y ahora parece que se suma un nombre más a la lista. Esta vez se trata de Lara Álvarez aunque de una forma que nada tiene que ver con el papel que parecen haber jugado Abouk y Valerie.

En esta ocasión, la presetadroa se ha dejado ver disfrutando de sus vacaciones en Palma de mallorca junto a unas amigas, entre ellas María José Suárez.

Ambas compartieron un agradable día de playa y varias confidencias. ¿Hablarían de la polémica ruptura de la modelo?

Lara Álvarz entra en escena

Convertida en una de las presentadoras más queridas y seguidas de nuestro país, Lara Álvarez ha provechado un hueco en su agenda para escaparse unos días a Palma de Mallorca y disfrutar de unas merecidas vacaciones con amigas. En esta ocasión, con motivo de su presencia en la isla para asistir a la Copa del Rey de Vela, la asturiana presumió de la amistad que tiene con María José Suárez compartiendo un divertido almuerzo con la modelo en uno de los chiringuitos más exclusivos de la isla.

Intentando pasar página tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, la sevillana ha encontrado en Lara a una gran compañera de mesa, ya que a lo largo de toda la jornada las vimos de lo más relajadas compartiendo risas y confidencias, moviéndose al ritmo de la música que sonaba de fondo en el local.

Una jornada marcada por la diversión y el buen rollo en la que la presentadora se animó a darse un refrescante baño mientras María José se quedaba con el resto del grupo tomándose algo. Presumiendo de cuerpazo con un sencillo biquini de rayas en tonos flúor, Lara se metió en el Mediterráneo luciendo la mejor de sus sonrisas acaparando todas las miradas con su espetacular figura.

Con la sonrisa que le caracteriza, la presentadora regresó al chiringuito luciendo un estilismo 'estilo pijamero' de lo más acertado con camisa y pantalón corto de rayas en azul. En cuanto a los complementos, eligió maxi bolso de la firma Louis Vuitton, gafas de sol y zapatillas estilo Adidas Samba. Un look playero que es pura inspiración para la recta final del verano.