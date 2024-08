Los rumores de amaño vuelven a empañar la final de Supervivientes: "Muy limitado"

Supervivientes siempre vive con la sombra de la sospecha puesta en el concurso. Después de la polémica que se vivió con Supervivientes All Stars, en donde la votación que dio a Marta Peñate la victoria fue puesta en duda por muchos seguidores, ahora ha vuelto a aflorar dudas sobre el triunfo de Pedro García Aguado en Supervivientes 2024.

El presentador y ex deportista ganó de forma sorpresiva, siendo uno de los concursantes menos populares de la edición y, precisamente como apuntó Arkano, eso fue la clave para su triunfo. En el otro lado, el propio rapero no pudo ser un gran competidor, pese a que duró más de lo que esperaba. "Fíjate cómo estaba mi cabeza que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años".

El mantener contactos con la psicóloga del programa y el apoyo de algunos de sus compañeros de edición fueron cosas claves para sobrellevar la dura experiencia que fue para él el programa. Arkano también destacó que uno de los consejos que más le sirvieron se lo dio el propio Pedro García Aguado. "Recibe ambivalencia firme y listo para ella".

Las quejas de Alejandro Nieto

Alejandro Nieto hace balance de su paso por 'Supervivientes All Stars. Al igual que el resto de sus compañeros, el concursante asegura que ha sido mucho más complicado que su participación en Supervivientes 2022'. "Lo más duro de este 'Supervivientes' ha sido la lluvia, me ha partido todos los esquemas, te deja más cabizbajo. Además, la leña se moja, el fuego se apaga...", confiesa el subcampeón de la primera edición All Stars.

En cuanto a su relación con el resto de concursantes, Alejandro Nieto tiene claro qué compañeros han marcado un antes y un después en su vida tras el concurso: "Me llevo a varias personas, pero en especial a Jorge Pérez y a Lola Mencía, porque a Marta ya la conocía. El grupo entero ha sido bueno. A todos me los llevo por una cosa o por otra",

Además, en este pequeño balance, Alejandro Nieto ha querido agradecer que pudiera formar parte de esta edición tan especial. "El mundo de la tele, aunque parezca que no, tiene sus cosas malas y hay mucho veneno, para qué no vamos a engañar. Participar en el 'All Stars' para mí ha sido un reconocimiento de que hice un buen concurso en 2022", afirma el joven en sus redes sociales.

Pese a todas las buenas palabras hacia el reality, Alejandro Nieto se ha mostrado firme ante la posibilidad de volver a un programa de estas características: "Tema realities sinceramente son duros, ganas dinero, pero se pasa jodido, y un reality, incomunicado, sin mi gente, no es lo que voy buscando ya", hacía ver en su Instagram. Sin embargo, el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no cierra la puerta a colaborar en alguno de estos espacios en caso de que surja la oportunidad.