Los seguidores ibicencos de una conocida influencer consiguen que oculte la localización de una playa paradisíaca de la Isla: 'Tienen razón'

La influencer Naomi Asensi disfruta de sus vacaciones en Ibiza. La isla balear es uno de los destinos preferidos de muchos personajes reconocidos y, en este caso, la influencer ha decidido disfrutar de los rayos del sol y de las playas paradisiacas de la isla.

Sin embargo, el turismo masivo que vive la isla en estos meses de verano ha llenado de preocupación a los ibicencos. Muchas de las playas, terrazas y lugares públicos se ven abarrotados y no entra nadie más.

En Ibiza, ya quedan pocas playas que no se conozcan o paraísos que el hombre no haya transformado a su paso. Naomi Asensi, que quiso compartir con sus seguidores donde se ubicaba, tuvo que eliminar la storie por los mensajes de los ibicencos.

Así lo explicaba ella en una foto conjunta que subió a Instagram: "Debido a una avalancha de mensajes de ibicencos de que no diga el nombre de la playa porque si no deja de estar vacía, he borrado la storie". Y añadía, entre paréntesis: "Perdón, pero tienen razón".

En otra storie que no borró, la influencer ya se acercaba a criticar el turismo masivo y la limpieza y pureza de la naturaleza sin avalanchas de gente. En un vídeo que colgaba, le acompañaba el siguiente texto: "Estar en una playa completamente vacía en Ibiza en pleno agosto>>>"

Turismo de masas... y de mesas

Telecinco estrenó la semana pasada una nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. La séptima temporada del reality llegó con gran éxito de audiencia y muchas sorpresas, ya que una de sus parejas protagonistas, la formada por Rober Aranda y Alba Casillas, abandonó el concurso apenas unas horas después de que este comenzara.

"Yo no estoy preparado para estas cosas. No logro descansar, porque le doy muchas vueltas a la cabeza. La situación me supera", argumentó el joven, arrastrando a su pareja a abandonar también la República Dominicana. "Respeto la decisión de mi pareja. No quiero que esté aquí mal y sufriendo. No puedo decir más", lamentó Alba.

Hace tan solo unas horas salimos de dudas con el ganador de la octava edición de Gran Hermano VIP. La audiencia hacía ganadora a Naomi Asensi, ex de La Isla de las Tentaciones, que entró en la Casa de Guadalix de la Sierra con el programa ya empezado.