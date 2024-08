Álvaro Morata explica el motivo real de su ruptura: 'Ha habido un momento en el que las discusiones eran continuas y no nos entendíamos mucho'

La ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello ha sido una de las más sonadas durante este verano, si no la más. La sorprendente noticia para muchos trajo consigo todo tipo de rumores sobre el porqué del final de la relación, ya que pilló a la mayoría por sorpresa.

Todos los detalles sobre la ruptura y sus razones

El periodista Javier de Hoyos ha contado todo lo que el propio Morata le ha explicado sobre la ruptura en el programa 'D Corazón' en TVE. Y es que existían ciertos rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, algo que el futbolista ha descartado por completo, según nos cuenta Javi de Hoyos.

"Álvaro me explica que no va a haber una reconciliación, que habla todos los días con Alice porque tienen hijos en común y quieren tener buena relación", comienza explicando el periodista. Además, añade: "Me explica que Alice es la mujer de su vida y él se ha entregado al máximo por la relación, por eso mismo no se va a quitar el tatuaje que tiene de ella".

Por otra parte, Javi de Hoyos cuenta el porqué de la ruptura entre ambos: "Ha habido un momento en el que las discusiones eran continuas y no se entendían mucho, y por eso mismo deciden romper la relación". "Él me dice que lo habría hecho todo por ella, pero que se ha acabado la relación", añade el periodista.

Morata no se fue al Milán por Alice Campello

Cuando el futbolista anunció su fichaje por el club italiano, se rumoreó que abandonaba España por Alice, ya que ella es italiana. Sin embargo, Javi de Hoyos ha explicado la razón por la que Morata se quería ir de España: "Él se va a Italia porque está cansado y harto de los comentarios de odio que hay hacia él en España". "De hecho, Alice le decía que se quedasen en España, porque ya estaban asentados aquí", continúa.

"Al final, Álvaro está destrozado por la ruptura y por las críticas y burlas que sufre", concluye Javier de Hoyos.