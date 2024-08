Arkano se sincera tras su paso por 'Supervivientes': 'Es un infierno diario desde que te despiertas'

Guillermo Rodríguez, más conocido como Arkano, se ha sincerado por completo en el podcast 'El sentido de la birra', en el que ha hablado abiertamente sobre su paso por 'Supervivientes' entre otros temas.

"Allí estás 24 horas al día compartiendo un trozo de coco con gente que la mayoría te cae mal"

"En mis mejores sueños, yo pensaba que en 'Supervivientes' llegaban las ocho de la tarde y nos íbamos al hotel, pero esque no había ni lo más mínimo", comenzaba explicando Arkano. "Ni siquiera nos daban cosas detrás de cámaras, nos trataban muy mal", añadía.

El rapero alicantino explicaba que "la experiencia es muy real, tal y como se ve", además de que contaba alguna de las curiosidades que no se perciben a través de la pantalla. "En las nominaciones, te tiran pintura que huele a mierda para que huelas peor y te sientas como una mierda", decía Arkano.

Además, Arkano recordaba uno de los momentos más duros que vivió en el programa cuando le dio un ataque de ansiedad que le hizo plantearse la opción de abandonar el reality: "Hay una psicóloga con la que hablas cada semana, yo en los primeros días decidí no ir porque había estado toda mi vida en terapia y no veía que me fuera a ayudar".

"Fíjate cómo estaba mi cabeza que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí, me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años", añadía el rapero.

El infierno diario de Arkano en 'Supervivientes'

Además, el alicantino ha detallado cómo era la vida dentro del programa: "Estar en 'Supervivientes' es vivir un infierno diario desde que te despiertas, las horas pasan muy lento". "No tienes nada para huir de ahí, no tienes el móvil, no puedes hablar con tu gente, no puedes tomarte una cerveza...", seguía Arkano.

Por otra parte, explicaba: "No tienes contacto con nadie, no te puedes dirigir ni a los cámaras ni a los redactores, no te llaman ni por tu nombre, te llaman superviviente". Arkano concluía diciendo: "Se pasa muchísima hambre, además, con gente que la mayoría no te cae demasiado bien".