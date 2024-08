Las claves de la posible ruptura entre Adara Molinero y Álex Ghita: 'Tóxica'

Hace menos de un mes, los dos se fueron juntos de vacaciones a Ibiza. En las redes sociales de Adara Molinero y Álex Ghita se ha podido ver como la pareja ha estado disfrutando de las playas y calas de la isla balear.

Sin embargo, los últimos movimientos en las redes sociales han disparado todas las alarmas en cuanto a su relación, algo que ya había ocurrido meses atrás. Esta vez, parece que la ruptura es evidente: Molinero ha dejado de seguir a su novio en 'Instagram' y ha borrado todas las fotos que tenía con él.

Se desconocen los motivos de la más que evidente ruptura, pero puede ser que hayan querido desvincularse de las redes tras el problema de salud que arrastraba desde el nacimiento su hijo Martín.

Otra de las razones pudo haber sido las críticas que tuvieron los dos por varios vídeos que publicaron en sus respectivos perfiles en redes sociales. Se mostraron tocones y acaramelados, y la mayoría de comentarios exclamaban una relación "tóxica".

Adara Molinero se sintió incómoda al concursar en 'Supervivientes' con Bosco Martínez, la que le pidió que no le escribiera por privado. La amistad entre Jonan Wirgo y Adara también han hecho que una de las claves de esta posible ruptura sean los celos.

Recientemente, Jonan se encontró un unfollow de Adara y se enfadó: "¿No habría sido mejor que me llamase o me escribiera por WhatsApp por semejante gilipollez antes que darme unfollow como una niña de 13 años?".

Las idas y venidas de Adara

Adara Molinero y Jonan Wiergo se había convertido en amigos inseparables desde que el año pasado coincidieron juntos en supervivientes. Sin embargo, la reciente decisión de Adara de dejar de seguir a Jonan en redes sociales ha dejado a todos sorprendidos, especialmente a Jonan, quien nunca esperó una traición de esta magnitud.

Adara Molinero anunció su intención de abandonar X, el antiguo Twitter, en cuanto 'Supervivientes All Stars' llegue a su fin, alegando que en esa red social había encontrado a muchas "malas personas". Ahora está reconsiderándolo porque cree que su presencia ahí "escuece mucho" a sus 'haters' y no quiere darles ese gusto de marcharse, pero de la red social que parece no querer irse es de Theards, el bautizado como 'Twitter de Instagram', donde ha hecho una nueva confesión a sus seguidores.