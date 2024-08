Un conocido actor acaba en el hospital tras un aparatoso accidente de moto: 'Riesgo de amputarla'

Un aparatoso accidente de moto ha hecho que un conocido actor acabe en el hospital, tal y como ha comentado él mismo en sus redes sociales: "Riesgo de amputarla".

Estamos hablando del actor Adrián Lastra que actualmente estaba de gira con la obra "Medusa". Lastra aparece en una cama de hospital, visiblemente afectado por el accidente y escribre: "Quiero dar toda la Información antes de que se filtre de cualquier manera los medios de comunicación. El martes tuve un accidente de moto bastante aparatoso y tuve mucha suerte la verdad…. Bueno, entre suerte y que estoy fuerte también…. Jajjajaj".

Sigue el actor señalando que, a consecuencia del accidente, "me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular el anular con fractura de la última falange con el riesgo de amputarla, pero pudieron salvarla! Y luego otra operación en el pie izquierdo con factura abierta con luxación de el metatarso del dedo meñique con ese regalito que veis en la foto de las agujas por fuera. Y luego algún rasguño que otro".

Por último, Lastra escribe: "Qué saco con todo esto? Lo primero 'Adri ESTÁS BIEN, no te preocupes!'. Y sobre todo que en un susto se te puede ir todo a la mierda, para que me esté preocupando muchas veces de absurdeces… OBVIAMENTE no puedo terminar la gira de Medusa, con lo que me da mucha rabia… pero si anunció que yo esté como este, finales de septiembre ESTRENO EL MUSICAL DE GREASE en el teatro APOLO DE MADRID!!! Que sigamos bailando la vida aunque yo de momento sea cojeando!".

Obras teatrales

Adrián Lastra se hizo conocido por su participación en diversas obras teatrales musicales. Posteriormente, recibió una nominación en los Premios Goya como mejor actor revelación por su interpretación en Primos (2011).