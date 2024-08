Dakota Tárrega se decanta por un bando en el conflicto entre Galdeano, Sofía y Kiko: 'Te jodes'

La casa de los Suescun está que arde luego del conflicto que se ha generado entre la pareja de Sofía Suescun, Kiko Jiménez y su madre María Galdeano. La programación televisiva no para de seguir el enfrentamiento que ha acaparado todas las cámaras.

Tras varios días desde el altercado que hizo saltar por los aires la casa de los Suescun, Dakota Tárrega ha querido comentar las acusaciones de Maite Galdeano sobre Kiko, y ha contestado las palabras de Fani: "Fani, cállate la boca, te lo digo en serio, eh. Si no sabes lo que hay, no hables tía que en cada familia se cuecen habas".

"Yo creo que ya está bien, Amor. Y tú más sabiendo cómo van las cosas, no sé tía… tanto hablar. Es que yo no quiero hablar, pero como me tiréis de la lengua… anchas castillas", apuntaba Tárrega.

La alicantina quiso ser clara: "No voy a dar nombres porque me quedo sola… Tania cariño, parece que en tu casa no se cuecen habas. Otra que cae, la Naomi… te vendes por likes. Ten un poco más de decencia, porque Sofía y su madre van a ser madre e hija toda la vida. Hoy tienen movida, pero mañana estarán juntas".

Entonces se dirigió a Galdeano, duramente: "Me tiene un poquito hasta la seta. Cariño, has estado cinco años con esa persona, ¿y ahora lo estás criticando? Que lo compares… métete la lengua donde te la tienes que meter porque es que estoy de los comentarios hasta el mismísimo. Ya está bien. Luego quieres que no critiquen a tu padre y luego estás dale que te pego. Pues te jodes".

"No sé ni por donde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", terminaba la alicantina.

Dakota y su cambio

Uno de los personajes célebres de Mediaset es la siempre polémica Dakota Tárraga. Conocida por su aparición en Hermano mayor en 2014 y en Supervivientes en 2019, la ahora influencer parece haber cambiado de registro y haber dado el salto a una web de contenido para adultos.

Se suma así a la larga lista de creadores de este tipo de contenidos con los que cuenta esta red social y entre los que se cuentan desde gente anónima como rostros conocidos. Dakota Tárraga ha experimentado un cambio de imagen en los últimos meses. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha pasado varias veces por quirófano para eliminar sus complejos y realzar su figura.

Su primer retoque llegó inmediatamente después de 'Supervivientes', momento en que decidió ponerse pecho para ganar curvas. En ese momento, la alicantina aseguraba que había "cumplido un sueño que quería desde hace mucho tiempo y estoy encantada. Ahora tengo una personalidad que flipas". Pero este solo fue el inicio de su relación con la medicina estética.