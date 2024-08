Frank Cuesta se despide del santuario: 'A veces se gana y a veces se pierde, y en este caso, pierdo'

Frank Cuesta se despedirá del santuario Libertad en diciembre, así lo ha anunciado él mismo en su canal de YouTube. "Decisión tomada en framilia!El 31 de diciembre , dejamos las tierras del santuario libertad!", escribía Frank Cuesta en su cuenta de X.

El mensaje de Frank Cuesta

El naturalista empezaba el vídeo diciendo que "a veces se gana y a veces se pierde, en este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. Lo he intentado de mil maneras. Ayer ya empezaron a hablar de abogados, cosas raras... Me he enterado de cosas que no hacen falta ni comentarlas, pero el terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahoa miso, el santuario va a desaparecer".

Además, ha explicado qué es lo que va a hacer ahora: "Tengo un contrato de alquiler hasta diciembre, así que me da tiempo a buscar soluciones". "Estamos buscando soluciones, mirando una tierra que podríamos alquilar para meter los animales más grandes. Tengo tiempo para mover los animales poco a poco, va a ser jodido porque vamos a tener que sacar animales sedados", añadía.

"Aquí invertí la ilusión de toda la vida y se transformará en parcelas para que la gente se construya casitas y estarán felices", explicaba Frank. Además, contaba que "llevo luchando meses contra esto y no puedo más".

También ha explicado la situación de sus hijos, que también han hablado después de todo lo sucedido: "He hablado con ellos y los tres me han dicho, 'sal de ahí, papá' ". "Me parece muy importante que hayan hablado mis hijos, porque es algo que querían hacer y ahí se plasma todo, ahora pueden decir lo que quieran", añadía.

De esta manera, Frank Cuesta dice adiós a lo que ha sido toda su vida. Un santuario en el que múltiples animales han tenido segundas y terceras oportunidades: Ahora, Frank busca soluciones para trasladar a todos los animales que vivían en el santurario, algo que, según él mismo "es muy jodido".