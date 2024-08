La madre de Kiko Jiménez ataca a Maite Galdeano a través de una reflexión: 'Tus hijos no te pertenecen'

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están recibiendo toda la atención mediática del momento. Todo lo sucedido con Maite Galdeano, madre de Sofía, está provocando una oleada de reacciones y declaraciones sobre la situación. Carmen Jiménez, madre de Kiko, se ha pronunciado en redes sociales sobre el tema y ha lanzado una reflexión.

Las palabras de Carmen Jiménez

Después de toda la polémica que ha rodeado a su hijo Kiko, además de las graves acusaciones que Maite Galdeano lanzó contra él, Carmen Jiménez ha decidido lanzar una reflexión en sus redes sociales sobre la situación entre Sofía Suescun y su madre. Una reflexión obra de Yibrán Jalil Yibrán, un poeta, pintor y noveilsta libanés.

La madre de Kiko Jiménez ataca directamente a Maite Galdeano / Vía: Instagram Carmen Jiménez @carmenjimenez9999

En la reflexión que ha compartido Carmen se pueden leer varias frases que podrían ir directas hacia Maite Galdeano, como "tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma", "no vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen".

La madre de Kiko Jiménez ataca directamente a Maite Galdeano, / Vía: Instagram Carmen Jiménez @carmenjimenez9999

Además de eso, Carmen ha compartido una frase más en sus redes sociales que también se puede interpretar como un dardo directo hacia Maite Galdeano: "Los padres estamos para ayudas a nuestros hijos y dejarlos vivir en libertad".

Las acusaciones de Maite Galdeano a Kiko Jiménez

Las acusaciones por parte de la exconcursante de 'Gran Hermano' han ido a más: "Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija. Él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía", sentencia en sus redes sociales.

"Le ha quitado de sus círculos a cualquier persona que le dé cariño y lo único que quiere es su beneficio. Ha venido repitiendo patrones de hacer llorar a mi hija durante cinco años para que se posicione con él. Mi hija está destruida, derrumbada y anulada", lamenta.

Además, la madre de Sofía Suescun no se queda ahí: "Contaré todo delante de España, sinvergüenzas. Ya no os quiero ni ver, ni a ti, Sofía Suescun, que me has despachado de tu casa. Me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocío Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", sin ningún miedo a posibles represalias de su propia hija o de Kiko Jiménez.