Nuevas acusaciones de tongo con los Mozos de Arousa en Reacción en Cadena: 'No me lo creo'

Los Mozos de Arousa se han convertido en los indiscutibles protagonistas de Reacción en Cadena, el programa que presenta Ion Aramendi en Telecinco. Sin embargo, todavía hay quien pone en entredicho su participación en el programa con acusaciones de tongo: "No me lo creo".

Y es que algunos espectadores no ven posible que este trío de concursantes lleve tanto tiempo en el programa y así lo señalan en los comentarios de las publicaciones del perfil oficial del programa de Telecinco en la red social de Instagram. Así, un usuarios de la red social escribió: "A mi me parece ya un tongo esto de los mozos no me creo que estén ahí año y medio". Y no es la primera vez que se pueden leer comentarios de este estilo, aunque nunca se ha podido demostrar que haya habido tongo, lo que ocurre es que los Mozos de Arousa se han convertido en unos profesionales del concurso.

"Reacción en Cadena" es un emocionante concurso televisivo español presentado por Ion Aramendi desde el 19 de diciembre de 2022. Este programa ha capturado la atención del público gracias a su intrigante y único formato. Inspirado en el programa estadounidense "Chain Reaction", emitido por NBC en 1980, y adaptado de la exitosa versión italiana "Reazione a catena – L'intesa vincente", el concurso ha conquistado a la audiencia con su dinámica envolvente.

Dos equipos

En "Reacción en Cadena", dos equipos compiten entre sí, cada uno formado por tres personas, que pueden ser amigos, familiares o compañeros de trabajo. Juntos, enfrentan una serie de desafíos diseñados para resolver cadenas de palabras, con el objetivo de acumular dinero y aspirar a un premio que puede llegar hasta los 150.000 euros. El concurso se desarrolla en varias fases, cada una aportando su propio toque emocionante al formato.

Palabras Encadenadas: En la fase inicial, los equipos deben descifrar seis palabras relacionadas con un tema propuesto por Ion Aramendi. La clave está en que la última letra de cada palabra es la primera de la siguiente. Cada acierto suma 2.000 euros al bote del equipo.

La Minicadena: En esta fase, los participantes deben adivinar una canción identificando cinco palabras vinculadas a su letra. Cada palabra acertada añade 3.000 euros al bote, y si logran adivinar la canción, se suman 5.000 euros adicionales.

El Centro de la Cadena: Los concursantes deben resolver una cadena de siete palabras interrelacionadas. Por cada palabra correcta, el equipo agrega 5.000 euros a su bote.

El Embudo: En esta etapa, los equipos intentan resolver un enigma relacionado con un personaje, objeto o lugar, con un máximo de cinco pistas. El valor del acierto varía según el número de pistas utilizadas. Desde el 29 de junio de 2023, esta prueba se juega ocasionalmente.

Una Lleva a la Otra: Este desafío consiste en adivinar una serie de palabras hasta completar una cadena de siete. Cada acierto suma 12.000 euros al bote del equipo.

Complicidad Ganadora: En esta fase decisiva y eliminatoria, los equipos tienen 60 segundos para adivinar la mayor cantidad posible de palabras. El equipo ganador se lleva el premio acumulado hasta ese momento y regresa al programa al día siguiente.

La Última Cadena: En la fase final, el equipo vencedor debe resolver, de manera individual, una cadena de quince palabras para mantener el dinero acumulado.

La Última Palabra: Finalmente, los jugadores intentan descubrir la última palabra con la cantidad acumulada. Si no conocen la respuesta, tienen la opción de comprar "El eslabón misterioso". Si aciertan, se llevan el premio; si no, se quedan sin nada, pero vuelven al programa con la emoción intacta.

Gracias a su innovador formato y desafíos estratégicos, "Reacción en Cadena" se ha destacado como un programa televisivo vibrante y adictivo, manteniendo a la audiencia enganchada en cada episodio.