Salen a la luz las palabras de Jorge Javier sobre la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: 'Adicta'

Para encontrar los inicios de la relación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun hay que tirar de hemeroteca, y es que estos dos personajes públicos se conocieron en la televisión y afianzaron ese romance en los platós, así que no es extraño toparse en Internet con algún vídeo sacado de contexto ahora que las aguas se han enturbiado.

Aquel que lleve siguiendo unos cuantos años Telecinco sabrá que la relación de la pareja en un principio era bastante negativo, puesto que se dedicaban a tirarse dardos y comentarios ofensivos de uno a otro lado. Sin embargo, parece ser que hace cinco años todo ese odio se convirtió en un amor que se ha consolidado cinco años después y que, por el momento, parece ser inquebrantable de cara al público.

Entre los "clips" rescatados, también han salido a la luz las opinones en directo de algunos compañeros de la profesión o incluso figuras de renombre, como fue el caso de Jorge Javier Vázquez, que en los inicios de la relación vio que algo cambiaba en Sofía.

"Ya no os reconozco, te lo juro. A Kiko sí porque no le conocía de antes y pienso qu es un jugador y que todo es un juego, pero a ti no. Sinceramente", se abría el conductor de programas de Telecinco, que tras el intento de defensa de Kiko dio más explicaciones: La Sofía que conocí no tiene nada que ver con la Sofía de ahora. Es una adicta al ovillo y a enredar".

Y es que la fama de la colaboradora televisiva se trasladó a redes sociales después de que fuera vetada de Telecinco y estuviera años sin volver a la televisión; algo que cambió con esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. Un regreso que sin duda ha estado marcado también por las distintas opiniones de la audiencia, dividida entre seguidores y detractores.