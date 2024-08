Sofía Suescun toma una drástica decisión tras la polémica con su madre: "Tengo la necesidad"

La polémica sigue con Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano. Y es que la que fuera ganadora de Supervivientes y Gran Hermano, que sigue publicando en sus redes sociales como si nada hubiera ocurrido, ha tomado una drástica decisión: "Tengo la necesidad".

Y es que, tal y como muestra en una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram, la influencer ha sentido la necesidad de reorganizar su vida. "Chute de café y a organizar. Tengo la necesidad de ordenar, limpiar y deshacerme de cosas que no necesito (ropa, zapatos, complementos...). Unos puntos suspensivos que quedan para que sus seguidores piensen de qué otras cosas puede deshacerse.

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofía_suescun

Sofía Suescun, quien alguna vez fue una de las figuras más populares de la televisión, ha estado muy desaparecida de la pantalla. Esto se debe a que Telecinco le había impuesto un veto, lo que la ha mantenido alejada de los programas del "Universo Sálvame". A pesar de su ausencia en televisión, la exganadora de "Gran Hermano" ha estado muy ocupada con numerosos proyectos. En las últimas semanas, ha colaborado con grandes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

Sin embargo, estas plataformas de streaming no la han contratado como actriz, sino que buscan aprovechar su imagen. Y no es para menos, ya que Sofía Suescun es toda una "it girl", con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como una verdadera "influencer".

Sofía Suescun, nacida en Pamplona en 1996, alcanzó la fama en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Más tarde, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que la llevó a formar parte del "Universo Sálvame". En 2018, se coronó ganadora de "Supervivientes", reafirmando su popularidad y convirtiéndose en un rostro habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo su presencia en Telecinco había desaparecido por completo. A pesar de esto, Sofía ha sido la imagen de diversas campañas para distintas marcas. Recientemente, ha regresado a la televisión como una de las concursantes de la versión All Stars de "Supervivientes".