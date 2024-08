Telecinco rescata a este colaborador que despidió hace tres años: 'Terrorista emocional'

Hace ya tres años que Rocío Carrasco publicaba un documental en el que argumentaba que su por entonces marido le propinaba golpes y maltrato físico. El marido fue suspendido de 'Sálvame' y vetado de Mediaset el 22 de marzo de 2021.

Pues bien. Hoy ha vuelto a sonar el nombre de Antonio David Flores en plató. Ha sido en 'TardeAR', donde Carolina Ferre le ha mencionado directamente mientras hablaban del conflicto televisivo del momento.

Maite Galdeano fue quien primero sacó el nombre de Antonio David asemejándolo con su yerno. Ella le definió como un "terrorista emocional, frío y calculador". Las acusaciones han sido duras: "Mi hija me ha echado de casa inducida por el ser que tiene al lado. Kiko es un manipulador y chantajista emocional. Este ser no se quiere ni a él ni a él mismo ni a mi hija, quiere en entorno de Sofía. Mi hija está anulada totalmente y sola".

Entonces Carolina Ferre soltaba la bomba: "Está acusando a Kiko Jiménez de maltratador, ¿no? Es que ha dicho ‘eres como el ser’, refiriéndose a Antonio David claramente. Son cosas muy graves".

La presentadora, además, ha salido en defensa de la pareja: "No hay otra: tienes que tener tu intimidad en tu pareja. Otra cosa es que las enfermedades o las circunstancias te lleven a tener a tu familiar en casa". "Yo lo que creo es que sobre todo hay que respetar a tu hijo o hija. Yo que soy madre y soy suegra, siempre hay que estar del lado de la otra contra. Eso hizo conmigo mi suegra y nunca hemos discutido", añadía Cristina Cifuentes, colaboradora del programa.

El retorno de Antonio David

Tras perder el trabajo a las pocas semanas Riesco sufrió otro varapalo personal y su relación con Antonio David, que ella había defendido a capa y espada pese a todas las críticas, también llegaba a su fin.

"Estaba muy equivocada con él y eso me hizo darme cuenta de que no debía estar triste por él. Cuando estás enamorada de alguien no escuchas las cosas que no quieres escuchar. Pero un día empiezas a darte cuenta de cosas que no querías ver. Me di cuenta de que la persona de la que me había enamorado no estaba ahí en el peor momento. Te das cuenta de que tú estabas equivocada y el resto no", contaba en uno stories de Instagram.

Rocío Flores ha sido viral en redes sociales por unas declaraciones que dio hace unos días a los micrófonos de Europa Press hablando sobre su abuela, Rocío Jurado, y su abuelo, Pedro Carrasco. La joven hizo una comparativa profesional de ambos y muchos se han alarmado por el poco conocimiento que puede tener sobre ellos... pero, ¿qué dijo exactamente la hija de Antonio David Flores?

Europa Press ha recogido las declaraciones completas que Rocío hizo sobre sus abuelos cuando reaparecía públicamente el pasado fin de semana como presentadora del 'Golden Nail Congress' celebrado en Madrid.

"Para mí es un orgullo, yo siempre lo he dicho. Para mí, mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo que claro, que mi abuela era cantante, pero mi abuelo era boxeador o sea que ambos. Pero bueno, mira, me alegro. Yo me he enterado por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir" decía la joven.