La actriz de 'Los Serrano' que no ha sido invitada a la boda de Víctor Elías: '¿Qué se casa? No lo sabía'

La boda entre Víctor Elías y Ana Guerra es una de las más esperadas de este año. El compromiso, que tendrá lugar el 31 de octubre, atraerá toda la atención mediática, entre otros temas, por la lista de invitados, de la cual ya se conoce una ausencia de las más inesperadas.

La icónica actriz de 'Los Serrano' que no ha sido invitada al enlace

Por su parte, Ana Guerra ya explicó que iba a invitar a todos los compañeros con los que compartió la edición de 2017 de 'Operación Triunfo', así que tendremos una boda llena de ex triunfitos. Además, estos se juntarán con muchos de los excompañeros de 'Los Serrano' de Víctor Elías, aunque no todos estarán presentes.

Y es que, Socialité ha desvelado quién es la icónica actriz de la mítica serie española que no acudirá a la boda, una noticia que ha dejado boquiabiertos a todos los seguidores de la serie.

En una entrevista para el programa de Telecinco, Goizalde Núñez explicaba: "Debe de haber algún grupo de WhatApp, pero, particularmente, yo no estoy". Y es que la actriz que dio vida a Lourditas en ‘Los Serrano’, tampoco estuvo presente en el reencuentro que organizaron Fran Perea y Víctor Elías para celebrar los 20 años de la serie.

Además, ha contado la relación que tiene con Víctor Elías, y ha aclarado, con algo de ironía, si irá o no al enlace: "¿Qué se casa? Sin avisarme. No sabía que se casaba. Le suelo ver de tanto en tanto, es de los pocos con los que guardó un vínculo, pero no voy a ir a la boda. Las bodas no las aguanto".

También ha querido decir que "se hizo un gran equipo durante esos años de grabación de ‘Los Serrano’ y guarda muchísimas amistades".

Víctor Elías en 'Los Serrano'

Víctor Elías, conocido por su papel de Guille en la popular serie, actuaba como el hijo menor de la familia, que se caracterizaba por su inocencia y su entrañable relación con sus hermanos y padres. A lo largo de la serie, Guille se enfrenta a diversas situaciones cómicas y emotivas que reflejan la vida cotidiana de una familia española.

Además de su actuación, Víctor también ha demostrado su pasión por la música, participando en proyectos relacionados con el canto. Su carisma y talento lo han convertido en un querido referente para muchos fans de la serie.