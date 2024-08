Alejandro Albalá apoya a Kiko y desvela el infierno que pasó con Maite Galdeano: 'Insoportable'

En 'Fiesta!', se ha soltado la bomba. Alejandro Albalá, ex yerno de Maite Galdeano, ha querido explicar cuál fue su relación con la madre de Suescun y apoyar a Kiko en este conflicto. Maite Galdeano rechazaba la ayuda de su hija y su novio: No os lo voy a perdonar, estáis muertos los dos para mí, ya te darás cuenta hija del ser que llevas colgando al lado, pero a lo mejor yo ya no estoy. Estoy en mi piso de Murcia, a pie de playa, un piso que he comprado yo, que es mío, y no de Sofía como ella decía".

Albalá hacía referencia al infierno que tuvo que pasar siendo novio de Suescun con la madre de la navarra: "Mi relación con ella, si la tengo que definir en una palabra, fue insoportable. Es muy duro convivir con esa mujer, yo viví momentos con ella muy desagradables. Estar yo en el baño duchándome y entrar ella así sin venir a cuento, a montones, eso lo hacía mucho y yo alucinaba. Me llamaba atontado y de todo, yo por respeto a mi novia por entonces no decía nada, pero he vivido cosas muy heavies".

Además, Alejandro Albalá ha arremetido contra Suescun al tratar el problema de su madre como algo "normal": "Sofía le daba normalidad a esas cosas, pero yo creo que lo hacía porque es lo que ha vivido, porque es como ella se ha criado. Kiko tiene razón en lo que dice que Maite absorbe a Sofía y la quiere solo para ella, a lo mejor es porque tiene miedo de quedarse sola. Me encantaría saber qué es lo que ha pasado ahora para que Sofía cambie de opinión y se haya dado cuenta de que lo que hace su madre no es normal".

¿Qué ha sido de Alejandro Albalá?

Alejandro Albalá ha decidido cambiar radicalmente de vida. Tras un tiempo alejado de los focos y sin noticias de él, el exmarido de Isa Pantoja ha reaparecido en un conocido barrio de Madrid, Carabanchel, tal y como ha informado Sálvame.

Hace pocas semanas, Alejandro Albalá salía de nuevo ante los focos después de años desaparecidos. Lo hacía para contar cómo le está yendo la vida ahora, dedicada a sus seres queridos y al estanco que regenta desde hace unos años. En los últimos días, también ha sido noticia de forma involuntaria, debido a unas sorprendentes declaraciones de Sofía Suescun sobre cuando estuvo en Honduras participando en Supervivientes.