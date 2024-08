El gesto de la familia de Carmen Borrego que no le va a gustar a la colaboradora: todos juntos de viaje y sin ella tras las súplicas de poder ver a su nieto

Carmen Borrego podría tomarse muy mal la última noticia de su hijo. Estos últimos meses la relación de la colaboradora televisiva y José María Almoguera ha pasado por muchos altibajos comentados en plató y de manera pública. Cuando parece que todo va mejor entre madre e hijo, han salido a la luz unas imágenes del trabajador de Telecinco de vacaciones, pero no solo.

Y es que Almoguera ha hecho las maletas para pasar unos días lejos de Madrid y en bena compañía. Junto a su padre y a su hijo, el ex de Paola Olmedo se trasladaba a Estepona, en Málaga, algo que muestra que, a pesar de no mantener relación con su madre en estos momentos, sí que lo hace con su padre.

Estas imágenes que han salido en exclusiva en 'Fiesta' podrían sentar mal a Borrego, que todavía se muestra muy dolida por haber perdido la relación con su hijo. "Esto es un golpe muy duro para Carmen, ya no solo porque esté con su padre, si no porque él sí está viendo a su nieto, algo que a ella también le gustaría", comentaron los colaboradores del programa de Telecinco.

Las súplicas de Borrego

Todo esto ocurre unos días después de que saliera a la luz la desesperada llamada de atención de Carmen Borrego a José María Almoguera en 'Vamos a ver'. La hija de María Teresa Campos pidió a su hijo el poder mantener el contacto con su nieto a pesar de sus diferencias: "Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela. A mí me parece lógico todo lo que haga por su abuela, él la ha querido muchísimo. Para ella, era el hombre de su vida. Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo. Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos".