Marta Riesco no se muerde la lengua al hablar de Jorge Javier Vázquez: 'Me decepcionó muchísimo'

Marta Riesco, colaboradora y reportera de ‘Ni que fuéramos’, ha hablado sin tapujos sobre diferentes temas llenos de polémica. Entre ellos, lo que le gustaría decirle a Jorge Javier Vázquez, además de que recalca que le gustaría que el presentador catalán le escuchase.

Marta Riesco se sincera como nunca con 'El Televisero'

Cuando le han preguntado sobre su relación con Jorge Javier Vázquez y sobre si le falta un perdón del presentador catalán, Marta Riesco no se ha mordido la lengua: "A mí me faltaría… Es que encima me pasa con Jorge Javier, que profesionalmente creo que es la persona que más admiro, me parece el que más vale".

"El mejor presentador, probablemente de la historia, la televisión, para mí, de lo que yo he vivido. A mí Ana Rosa me encantaba cuando era más joven, pero ahora me parece una persona que ya aburre", añadía Riesco.

Además, la colaboradora de televisión explicaba: "Me decepcionó muchísimo cuando estuvo 40 minutos insultándome y dijo en directo que Mediaset tenía que decidir si él o yo, porque para mí eso fue un abuso de poder".

"Más en un momento en el que yo estaba. Entonces, no entendí por qué se me hizo eso, cuando, si habéis creído un relato y veis que esa persona está con esa otra persona, esa persona también estuvo casada con él", añadía.

Por otra parte, Marta Riesco ha confesado lo que le diría a Jorge Javier si lo tuviese delante: "Le diría ‘Oye, Jorge, ¿no crees que fuiste muy injusto, sinceramente, ahora que me has escuchado?’. Sí que me gustaría contarle mi historia y que él viese cómo yo me podía encontrar en este momento cuando él dijo todo lo que dijo de mí".

Y, además, explicaba: "Aparte, a raíz de ahí, me mandaron a las oficinas tras ese discurso suyo. Yo estuve seis meses en unas oficinas donde no había nadie, cada día aguantando el tirón, porque Jorge Javier dijo que yo no pisaba Mediaset y nunca más volví a pisar Mediaset en esos seis meses".