Suso Álvarez se posiciona en el conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun: "No me esperaba tal gravedad, creo que hemos pasado todos los límites"

Suso Álvarez no se ha mordido la lengua cuando le han preguntado por Maite Galdeano y el conflicto que vive actualmente con su hija Sofía y su yerno Kiko. Después de varios días de que saltase la polémica, las reacciones han ido apareciendo en cadena, y esta vez, Suso Álvarez ha dicho abiertamente lo que piensa.

Las palabras de Suso sobre el conflicto

El influencer y colaborador de televisión ha explicado que, en los debates de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, donde coincidió con Maite y con Kiko, se rumoreaba que todo era un montaje y que tenían buena relación. Sin embargo, Suso aclaraba: "Yo sabía que eso no era cierto y que la discusión y el conflicto era real porque en las reuniones no se hablaban y había una tensión que era evidente".

A pesar de esto, Suso no deja de estar sorprendido por lo que está sucediendo. "Es verdad que no me esperaba tal gravedad, creo que hemos pasado todos los límites. Yo no esperaba todas las etiquetas tan demoledoras que le ha puesto Maite a Kiko y yo creo que las redes sociales no es el lugar para hablar de estos temas y tampoco un plató de televisión. Creo que hay profesionales genéricos de todo tipo donde una persona que si se siente mal acuda porque si no se frivoliza algo que es muy grave", relataba.

Además, Suso ha querido mostrar su apoyo a Kiko Jiménez, con el que mantiene una buena relación: "Le veo que la situación le ha superado. Yo más que moderado le veo que está muy afectado, esto al final afecta a todas las familias y a todo el entorno".

Por otra parte, el colaborador de televisión se atrevía a lanzar un pronóstico sobre lo que va a suceder en este conflicto familiar: "Yo nunca había visto a Maite hablando de temas tan delicados y me da la sensación de que no va a recapacitar ni dar un paso atrás". "Yo creo que todo dependerá de Sofía, si ella le perdona y Maite vuelve...", concluía el influencer.