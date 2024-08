Un trabajador de 'Supervivientes' desvela cómo es Laura Madrueño: 'Ha tenido que soportar...'

Laura Madrueño, actual presentadora de 'Supervivientes', ha tenido una dura labor al tener que sustituir a Lara Álvarez. Sin embargo, pronto se hizo con el cariño de la audiencia del programa por su profesionalidad y humanidad con los concursantes.

La presentadora de 'Supervivientes' ha tenido que presentar las pruebas, relacionarse con los concursantes, moderar los debates internos que han ocurrido e, incluso, pasar momentos de crispación.

David Mantufo, en su perfil personal de 'Instagram', ha respondido a las preguntas que le han hecho sus seguidores acerca de la grabación del programa. Esto respondía sobre la presentadora: "Laura fue una de las pocas personas que conocí antes de poner rumbo a Honduras. De hecho, volamos juntos hacia allí". "Con ella, he hecho cada directo previo a las galas y me ha tenido que soportar en muchas de las pruebas que grabábamos para hacer contenido en primera persona. Tiene una energía muy especial que se transmite en esa sonrisa que aparece en pantalla", continuaba.

Laura, que debutaba en un programa tan importante, se dirigió también a sus seguidores: "Cada día que hemos pasado trabajando juntos he seguido admirando el trabajo impecable que hacéis para que el mejor programa de la televisión se haga realidad. Gracias a todos por formar parte de este viaje, de una aventura que de nuevo me ha hecho vibrar cada día y que me hace sentir junto a vosotros una auténtica privilegiada".

"Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día, por convertirnos en esta gran familia que solo tenemos aquí, en nuestras Honduras, y gracias por dar sentido a todo esto, al programa más difícil de la televisión y a la experiencia más dura, más complicada y a la vez, más feliz de nuestras vidas. ‘Supervivientes’ sois todos y cada uno de vosotros, apagamos la Palapa porque volvemos a casa", terminaba.

El adiós de la asturiana Lara Álvarez

Después de estar meses desaparecida de la televisión, Lara Álvarez ya cuenta con un nuevo proyecto que le vuelve a colocar en una de las grandes cadenas generalistas. Después de ser una de las figuras principales en las emisiones de Supervivientes, la asturiana dejó de aparecer en la cadena con la que cerró su contrato hace unos meses.

La presentadora asturiana Lara Álvarez tiene a todos sus seguidores muy pendientes de cada uno de sus movimientos en redes sociales, a la espera de que la gijonesa anuncie en que proyecto se embarcará tras su salida de Mediaset. La presentadora no ha dejado de subir contenido a sus redes sociales, dejando claro que no tiene pensado retirarse de la vida pública.