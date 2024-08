Violeta Mangriñán habla de la relación entre sus dos hijas: 'Absolutamente hundida...'

Una de las historias de amor que surgió de la última edición de 'Supervivientes' fue la de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Desde que se juntaron en Cayos Cochinos, han decidido ampliar la familia y tener dos hijas, Gala y Gia.

Aunque el comienzo de la relación no fue fácil, con la infidelidad perdonada del artista italiano, han llevado una vida normal en pareja y desde el nacimiento de Gala en 2022, la pareja se ha asentado en la vida de familia.

Con el nacimiento de Gia, que ha cumplido el medio año de vida, Mangriñán devela la relación entre las dos pequeñas: "Ojalá pudierais ver cómo semana tras semana la relación de Gala y Gia ha ido evolucionando. Se aman. Gia llora si no la ponemos al lado de Gala, quiere verla todo el rato y estar cerca de ella. Gala la protege, le da besos y abrazos todo el tiempo y eso que Gia todavía es muy bebé y no pueden interactuar, pero ya se ve que van a ser uña y carne, es increíble, necesito un babero 24/7. En cuanto Gia empiece a caminar y puedan jugar juntas me voy a morir de amor".

"Todavía hay momentos de tensión si Gala ve a Gia con algo suyo, pero ya no le pega, le dice: “Gia no, eso Gala”, en su idioma", admite la superviviente. Ella ha querido sincerarse: "Tener dos hijas es lo mejor que he podido hacer. Hace un año estaba absolutamente hundida pensando que me había precipitado teniendo dos, preocupada por Gala, sentía que la traicionaba, preocupada por mil cosas, mis hormonas me jugaron muy malas pasadas y ahora sin dormir pero con el corazón llenito".

Los problemas de salud de la familia

La influencer valenciana Violeta Mangriñán ha vivido momentos de angustia durante las últimas horas. A sus 30 años, la que fuera concursante de Supervivientes y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, se ha enfrentado a una de las peores pesadillas para cualquier madre: llevar a su hija a urgencias.

Violeta Mangriñán vuelve a estar en la mirada de todos. La conocida influencer, salida de las manos de Telecinco, ha desvelado a sus seguidores que está padeciendo una enfermedad que le ha hecho tener que cambiar su estilo de vida y su alimentación. La joven se dio cuenta al verse unas manchas blancas en el pecho y los brazos, y acudió al médico para ver qué le ocurría. En términos médicos, se trata de “pitiriasis alba”, una enfermedad bastante común en la piel humana, que lo que hace es provocar unos trozos de color claro en la piel.