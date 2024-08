Filtran lo que hay tras en el enfrentamiento entre Sofía Suescun y su madre: 'Esperando por Jorge Javier...'

El culebrón que está enfrentando a Sofía Suescun y su novio, Kiko Jiménez, con la madre de ella, Maite Galdeano, está alcanzando cotas de intensidad muy elevadas. Y como tal, está alimentando el mundo de cotilleo y, especialmente, el de los programas de la parrilla televisiva de Telecinco, donde la familia Suescun y todo lo que la rodea es gran alimento para rellenar horas y horas de debate, teorías y exclusivas al respecto.

Es por ello que la discusión ha llegado a los telespectadores de la gran cadena de Mediaset. Y algunos de los más conocidos y activos en redes sociales se han aventurado a conjeturar lo que, según ellos, subyace tras el duro enfrentamiento entre Sofía Suescun/Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Son muchos los que se atreven a conjeturar o adivinar una trama bien montada y en la que muchos pueden salir ganando.

La historia está dando mucho de qué hablar y también están suscitando mucho interés las opiniones de terceros respecto a la misma. Marta Peñate, quien fuera amiga de Sofía Suescun transformada en archienemiga a raíz del paso de ambas por Supervivientes All Stars, se refirió al asunto tras ser preguntada.

Sin embargo, Marta Peñate no ha querido entrar en profundidad, evitando así abrir un nuevo frente con Sofía Suescun. A pesar de estar al tanto del tema y haber escuchado todo lo que ha ocurrido, Marta ha preferido mantenerse al margen del tema. "He pensado muchas cosas de las cuales me voy a callar. No quiero hablar por aquí de eso, cada familia tiene lo suyo". Y es que la influencer se ha unido al grupo de compañeras que, pese a tener una opinión formada, prefieren no decir nada al respecto de lo que está ocurriendo entre las cuatro paredes de la casa de Sofía Suescun.

El caso es que hay algunos telespectadores, los más fieles a Telecinco y sus contenidos y que son ya expertos en la materia, que se han adherido a la teoría esbozada por "La bruja cotilla", una tuitera muy seguida en este mundillo.

En un hilo en la red social X (antigua Twitter) "La bruja cotilla" repasa los acontecimientos recientes en la relación entre Sofía, Kiko y Maite, con varios vaivenes y publicaciones que muestran cambios en la actitud de todos ellos.

Todo ello le lleva a concluir poniendo sobre la mesa la posibilidad de que todo, más que espontáneo, responda a un guion en el que muchos salen ganando. "Tanto monta monta tanto... Que sea guion o que esté pasando. Porque al final solo hay un fin: CLIN CLIN CLIN", sostiene.

Y dentro de esa teoría, sostiene la posibilidad de que todo vaya encaminado a echar un capote al programa de Jorge Javier Vázquez, "El diario de Jorge Javier", deslizando que el conflicto en la familia Suescun podría protagonizar una entrega del mismo. "¿O más bien estamos a la espera del sanador programa de Jorge o el terapéutico de Pedro Aguado? ¿Quién manipula a quién? ¿Qué traman?", se prgunta "La bruja Cotilla".

Otros telespectadores muestran su apoyo a esta teoría: "Tiene toda la pinta de ir al programa nuevo de Jorge....Y si no mirar la promo que están dando".

