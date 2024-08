Makoke revela cómo es la relación con sus hijos: 'Se quieren meter conmigo...'

Makoke está viviendo la mejor parte de su vida personal y familiar. En plena etapa de amor con Gonzalo, la colaboradora de televisión cuenta cómo es la relación con sus hijos y nietos, en una entrevista exclusiva.

La relación con sus hijos remarca que es "maravillosa", pero asegura que no le gusta que le llamen "abuela". A la hora de escuchar el término, frunce el ceño con desaprobación, ya que piensa que la palabra "abuela" tiene un significado peyorativo.

"Cuando se quieren meter conmigo en redes me llaman abuela", señala Makoke. De todas formas, asegura que se siente muy feliz de estar atravesando esta etapa familiar y de poder disfrutar de sus nietos.

"Mis nietos me llaman 'Mamo'", dice la colaboradora entre risas. Hablando de sus hijos, dice estar "muy orgullosa": "Tiene un afán por aprender algo todos los días y es por ello que tiene una agenda muy apretada".

Makoke se mostraba con orgullo al referirse a su familia: "No ha habido día en que no he hablado con mis dos hijos". En la entrevista, quiso hacer un viaje al pasado y recordar viejos momentos familiares que, asegura, le "hacen feliz de ver cómo están ahora".

La nueva relación de Makoke

Makoke y su pareja, Gonzalo, han pasado por el plató del programa de Telecinco "De Viernes" para hacer balance de su primer año de relación. En el programa, sometidos a todo tipo de preguntas, ambos han aclarado qué tipo de relación tienen.

Pero, sobre todo, Makoke ha querido dejar claro que están viviendo juntos y ella se siente "enamoradísima" de Gonzalo, algo que no pensaba que ocurriera. Según ha afirmado, pese a llevar solo un año, ya es la relación sentimental más bonita que ha tenido quien fuera pareja de Kiko Matamoros.

Makoke sigue en el ojo del huracán mediático. Tras protagonizar un tenso cara a cara con la que fuera íntima amiga y exconcursante de Supervivientes, Lorena Morlote, ahora, la exmujer de Kiko Matamoros ha vuelto a ser noticia en redes tras parecer en Instagram con un más que comentado vestido de flamenca para la feria de abril.