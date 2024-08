Esto es lo que ha provocado un terrible ataque de pánico a Marta Riesco: 'Mi peor pesadilla, he visto pasar mi vida por delante'

Marta Riesco ha sufrido un ataque de pánico provocado por lo que, según ella es, su peor pesadilla. Después de que le sucediera, la influencer no ha dudado en abrirse con sus seguidores y contarles lo que ha sufrido, "me he quedado en shock", aseguraba.

Encerrados durante unos segundos

Riesco explicaba en sus historias de Instagram qué le había sucedido con todo detalle. "Acabo de sufrir un ataque de pánico heavy, aunque ya se me ha pasado, pero estoy con la manita temblando aún". "Estábamos Alejandro y yo bajando las maletas en el ascensor, y yo siempre que voy en el ascensor pienso que se va a quedar atascado", añadía.

Los pensamientos negativos de Riesco acabaron por hacerse realidad, la influencer relataba que "de repente el ascensor ha hecho un ruido y se ha apagado", mientras su pareja se reía de fondo de la situación.

Marta Riesco / Vía: Instagram Marta Riesco @marta.riesco

"Cuando nos hemos quedado encerrados me he dado cuenta de que no llevaba las pastillas del pánico", relataba Riesco. También contaba que su pareja, Alejandro Caraza, se había enfadado con ella, pero que después de darle varias veces al botón se ha abierto la puerta y han podido salir.

Riesco explicaba: "Han sido 10 segundos en los que he visto mi vida pasar, me he quedado en shock y solo tenía ganas de llorar, llorar y llorar". Al final han conseguido salir y ha terminado el ataque de pánico de Riesco, aunque decía que "seguía temblando después de mi primer ataque de pánico sin pastis".

Las palabras que dedicó Riesco a Jorge Javier Vázquez

Por otra parte, este fin de semana salía a la luz una entrevista en la que Marta Riesco hablaba de su relación con Jorge Javier. La colaboradora de televisión explicaba: "Me decepcionó muchísimo cuando estuvo 40 minutos insultándome y dijo en directo que Mediaset tenía que decidir si él o yo, porque para mí eso fue un abuso de poder".

Por otra parte, Marta Riesco ha confesado lo que le diría a Jorge Javier si lo tuviese delante: "Le diría ‘Oye, Jorge, ¿no crees que fuiste muy injusto, sinceramente, ahora que me has escuchado?’. Sí que me gustaría contarle mi historia y que él viese cómo yo me podía encontrar en este momento cuando él dijo todo lo que dijo de mí".