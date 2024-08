Sale a la luz un mensaje privado de Maite Galdeano que enciende todas las alarmas: 'Me ha roto el corazón'

Continúan a la gresca Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, después de que su hija y su yerno, Kiko Jiménez, decidieran que se fuera de su casa y no tenerla viviendo con ellos. Sofía Suescun y Kiko Jiménez han dejado caer que Maite Galdeano tiene problemas de salud mental que necesitan de algún tipo de ayuda.

En cualquier caso, Maite Galdeano no se muerde la lengua. Y sigue mostrando su distanciamiento respecto a su hija Sofía y, sobre todo, su monumental cabreo con Kiko Jiménez, a quien acusa de influenciar para mal y chantajear emocionalmente a su hija.

El episodio de enfrentamiento alcanzó su cénit cuando Maite Galdeano decidió salir públicamente contando que le habían echado de casa, que habían cambiado las cerraduras, y ella misma había trepado una valla hiriéndose en el intento. Igualmente aseguró que tuvo que llamar a la Guardia Civil a causa de lo sucedido.

Desde entonces, la situación ha explotado y también Sofía Suescun y Kiko Jiménez se están defendiendo de los ataques de la madre de la popular influencer y concursante de realities de Telecinco. Las partes enfrentadas están hablando y no precisamente rehuyendo de contar lo sucedido.

Con todo, Maite Galdeano se está mostrando muy apesadumbrada por el culebrón familiar que está viviendo. Y en las últimas horas ha salido a la luz un mensaje privado que ha encendido las alarmas sobre su situación. El supuesto mensaje ha sido publicado por la cuenta de X @comentemostele.

"Este mensaje que me acaba de enviar Maite me ha roto el corazón. No sé merece esto", ha publicado la citada cuenta. En el pantallazo del mensaje se ve cómo Maite Galdeano reconoce supuestamente que está pasando un momento terrible: "Buff, me hallo aquí tan sola...".

Ese mensaje ha generado preocupación por su estado entre quienes la defienden. Pero, por otro lado, hay quienes ven demasiado victimismo en Maite Galdeano y quienes le recuerdan que es un trance normal separarse de un hijo que se hace mayor. Igualmente, hay quienes ven en todo el culebrón la pauta de un guion del que ambas partes se pueden beneficiar junto a algún programa televisivo de Telecinco.