Última hora sobre el preocupante estado de salud de Julián Muñoz: 'Durísimo'

En los últimos meses, Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, ha tenido que sufrir varios ingresos hospitalarios, lo que hace especular sobre su delicado estado de salud. En unas imágenes que ha publicado 'Fiesta!', se le ha visto a Muñoz muy deteriorado y ha generado preocupación.

Las imágenes muestran a Muñoz tras haber sido dado de alta, a la salida del hospital. La pérdida de peso y el notorio cambio físico han hecho saltar las alarmas. "Es sobrecogedor, es un momento durísimo. Es el vídeo definitivo, no hay marcha atrás, es un momento vital delicado, muy duro", comentaban los colaboradores en plató.

"Es complicado de describir, está en la calle, con un aspecto débil", comentaba Mónica Vergara en 'Fiesta!'. "Son sobrecogedoras porque vemos que hay una pérdida de peso muy sensible y que él sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de los médicos, de los profesionales", añadía.

Paloma Barrientos también quiso lamentar el deterioro de Muñoz: "Me sobrecoge verle porque las imágenes que tenemos de él son otras. Verle así me ha impactado. Es un gran bajón en la salud de Julián. Me impresiona y me llama la atención que vaya solo y nadie le acompañe, porque podría sufrir un traspié".

Los problemas de salud continúan

Toda la verdad sobre el último ingreso hospitalario de Julián Muñoz ha sido desvelada. Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, el nieto del exalcalde de Marbella confirmaba el regreso de su abuelo al hospital. Este domingo 11 de agosto, 'Fiesta' revelaba novedades sobre el estado de salud de Julián Muñoz asegurando que "está estable".

El estado de salud de Julián Muñoz sigue preocupando a sus familiares y amigos. Ingresado en varias ocasiones debido al cáncer que padece, el exalcalde de Marbella se encuentra rodeado de sus seres queridos que le han acompañado en todo el proceso. Después de que la familia anunciase su delicado estado de salud, salieron informaciones que apuntaban a que Muñoz estaría preparando unas memorias que desvelarían nuevos secretos del caso Malaya por el que fue imputado y encarcelado.