Amor Romeira filtra vídeos del atropello: el accidente que sufrió junto a Susana Bianca por causa del alcohol

Menudas imágenes impactantes ha compartido Amor Romeira en las últimas horas. La figura pública ha sufrido junto a su compañera Susana Bianca un accidente de moto del que, por suerte, han salido con algunas heridas, pero nada grave. Tanto es así que Romeira tuvo la fuerza de sacar el móvil y grbar una toma del incidente desde el suelo, escribiendo lo que le acababa de suceder.

"Ya me están llegando mensajes, y antes de que se filtre y se genere una preocupación os cuento por aquí que sí, hoy un coche nos atropelló a Susana Bianca y a mi mientras íbamos en la moto. Gracias a todas las personas que nos ayudaron y se preocuparon por nosotras. Nos llevó la ambulancia al hospital. Y estamos dentro de lo que pudo ser bien. Ahora sólo queremos descansar y ya os cantaremos como paso todo", escribió Amor Romeira junto a este vídeo llamativo en el suelo.

En la siguiente historia, la colaboradora televisiva enseñaba las "heridas de guerra" en su brazo. Además, Romeira quiso extenderse más en las explicaciones de cómo ocurrió todo: "Llenas de heridas y contusiones. Pero gracias a dios sin ningún hueso roto. ¡Ha sido muy fuerte todo! Recuerdo intentar esquivarlo cuando se saltó el ceda pero nos tocó el lado trasero y nos hizo caer deslizar por la carretera. Yo quedé tirada en el suelo y Susana se llevó la peor parte, ya que la moto cayó encima de ella. La gente de la calle enseguida vino a preocuparse por nosotras. Y el conductor que nos arrolló también. Llegó la policía, y al rato la ambulancia. Cuestión de minutos. Y nuestra sorpresa fue que el conductor dio positivo en alcoholemia. Se nos cortó el cuerpo. Podría haber sido peor por Dios si bebes no conduzcas. Pierdes reflejos, no estás con las capacidades al 100% al volante. Podríamos estar hablando de cosas peores. Quiero también dar las gracias por tantos mensajes y preocupacion. Estamos bien dentro de lo que cabe. Y ya saben si beben no conduzcan".