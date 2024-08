Amor Romeira y Susana Bianca, en shock por lo sufrido: 'Me duele todo'

Amor Romeira y Susana Bianca han sido arrolladas por un coche cuando se desplazaban en moto. Las exconcursantes de 'Gran Hermano' fueron embestidas por un vehículo que les hizo caer al suelo.

Los servicios sanitarios atendieron a las dos canarias en el lugar del atropello y, posteriormente, fueron trasladadas al hospital, donde los médicos han evaluado los daños en urgencias. Después de las pruebas e intervenciones pertinentes que han llevado a cabo los médicos, Romiera ha sacado fuerzas y ha querido tranquilizar a sus seguidores.

"Ya me están llegando mensajes y, antes de que se filtre y se genere una preocupación, os cuento por aquí que sí, hoy un coche nos atropelló a Susana Bianca y a mí mientras íbamos en la moto", escribía en Instagram.

"Gracias a todas las personas que nos ayudaron y se preocuparon por nosotras. Nos llevó la ambulancia al hospital. Dentro de lo que pudo ser, estamos bien", añadía la de Las Palmas de Gran Canaria. Amor, por su parte, no ha querido compartir el informe médico y ha comunicado que ahora "lo importante es descansar". "Me duele todo", ha lamentado una de las canarias.

Amor Romeira y los ataques tránsfobos

Esta semana, Amor Romeira y Sonia Ferrer protagonizaron un tenso cara a cara en ‘En boca de todos’ en el que debatían sobre la reafirmación de género. La colaboradora de ‘Fiesta’ acusó a la presentadora de defender un discurso tránsfobo y muchos son los que se han hecho eco de ello.

Amor Romeira, colaboradora del programa y activista trans no se quedó callada y lanzó su ataque contra Ferrer. "Madre mía. Cuando yo pensé que Sonia no me podía sorprender más, viene y me sorprende. Ha tenido la poca vergüenza de decir que la atleta argelina es un hombre", sentenció de forma contundente.