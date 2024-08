La dura historia de Moha: de jugarse la vida en una patera al desmadre total en First Dates Hotel

En First Dates Hotel pasan todo tipo de concursantes. El programa conducido por Carlos Sobera está abierto al amor en todas sus variantes y no pone barreras algunas a todas las diferentes expresiones amorosas. Los participantes son libres de expresarse tal y como sienten ellos la vida. Y uno de los que más ha impactado es Moha.

Moha vive en Granada pero procede de Guinea. "Arraso por donde paso", quiso dejar claro. Y así lo hizo, tal cual. El desmadre total llegó después de que tuviese un certero y prometedor acercamiento con otro concursante, Lamine, procedente en su caso de Costa de Marfil.

Moha quiso dar la sorpresa tras una romántica cena en la que ambos mostraron mucha sintonía. ¿Y qué hizo? Mientras Lamine le esperaba fuera, empezó a sonar la música electrónica y Moha salió meneando la cadera con un rompedor y atrevido "outfit": en tanga y tacones.

El ritmo de Moha no hizo más que engatusar con mayor intensidad a Lamine. "Tiene un culo... y un cuerpazo...", asentía su cita. Como no, su historia estaba predestinada a que se siguieran conociendo.

Pero Moha, además, se ha abierto por completo en el programa y no ha dudado en contar su impactante y dura historia. El concursante no se olvida de su pasado ni de lo que le costó llegar a España para garantizarse un mejor futuro y con mayores libertades.

Este es su propio relato, expresado en First Dates Hotel: "Una noche me metí en el agua en una patera con 56 personas. No era tan grande... además, había una mujer embarazada y dos bebés. Estuve ahí en medio del mar... Daba miedo. Encima no sabía nadar. Mi pensamiento era todo el rato que el barco se iba a hundir. Pero intenté no imaginar eso... Fue demasiado duro, pero gracias a Dios he llegado sana y salva y estoy muy bien en España".

Lamine, su cita, también se ha abierto, en su caso para contar cómo supero las reticencias que se encontró por el camino por su sexualidad. "Lo pasé mal en el colegio por mis compañeros y por mi cultura, soy de un país africano, de Costa de Marfil. Yo nunca me he escondido, la verdad que no. He tenido que trabajar emocionalmente. La crítica de la gente ya no me afecta. Salir de mi país me llena más que el insulto de la gente. Me siento fuerte", aseguraba el soltero en Frist Dates Hotel.

Finalmente, ha encontrado en Moha una buena opción. Y más tras el sensual baile que no dudó en hacerle en el programa para demostrar que con alegría se puede superar un duro pasado.