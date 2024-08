Se filtra el acuerdo de separación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: la astronómica cifra y la mansión que se lleva la influencer

Tras el huracán mediático que ha originado la inesperada ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata, una pareja que a golpe de foto y story de Instagram paecían vivir un idilio de relación, el foco parece ponerse en otras parejas formadas por influencers y futbolistas.

Hace meses se publicaba una posible ruptura entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, otro combo estrella del fútbol y modelo que parece de lo más sólido. Sin embargo, nada más lejos de la realidad porque ambos siguen con su vida familiar ajenos a los rumores que empiezan a circular cada cierto tiempo.

A pesar de lo bien que parecen irles las cosas, se sabe que existe un acuerdo de separación en el hipotético caso de que la pareja decidiera separar sus caminos. Y sí, se trata de un acuerdo de separación que no de divorcio ya que no han pasado por el altar.

Un docuemento que recoge las propiedades y la cuantía económica que la influencer percibiría en caso de romper con el futbolista.

Acuerdo millonario

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no solo son una de las parejas más carismáticas del mundo del fútbol y el corazón, si no también una de las más consolidadas. La empresaria española y el futbolista portugués llevan muchos años juntos y tienen una gran familia. Pese a todos los rumores que siempre ha habido sobre una hipotética separación, lo cierto es que están más felices que nunca. Sin embargo, eso no quita que tengan firmado un acuerdo tácito -y no es el único- en caso de querer separar sus caminos.

Según una información de la revista portuguesa TV Guia y de la que se hace eco Marca, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrían apalabrado un acuerdo económico en caso de separación. Según este supuesto contrato, la modelo e influencer percibiría 1,2 millones de euros anuales en concepto de pensión compensatoria, dividido en 12 pagos (uno por mes) de unos 100.000 euros.

Con una, fortuna valorada en más de 600 millones de euros la joya de la corona es la mansión de la pareja en Pozuelo, uno de los lugares más lujosos de Madrid. Una casa con todo tipo de lujos que Georgina Rodríguez se ha encargado personalmente de remodelar y que iría también para ella en caso de que ambas estrellas quisieran separar sus caminos.