Tienen que frenar en seco un flirteo en First Dates que se desmadraba: Carlos Sobera atiza duro a un concursante

Carlos Sobera a veces tiene que ejercer de algo más que de presentador en First Dates. Hace de anfitrión y de interlocutor entre las parejas. Y ahora le ha tocado también ejercer de policía y moderador para frenar en seco un coqueteo que se estaba desmadrando en el programa.

Ocurrió en una de las últimas entregas de First Dates Hotel. Y el protagonista, además de Carlos Sobera, fue Fran, un concursante almeriense de 30 años con un cuerpo ultrabronceado y musculado, gran verborrea y un aún mayor concepto de sí mismo. Estaba claro que iba a dar juego y por ello seguramente fue seleccionado en el casting para el programa.

Pero Fran quizás fue un paso (o dos) más allá en el juego. Y Carlos Sobera tuvo que intervenir con rotundidad y dureza para frenarlo en seco. Tumbado al sol en la hamaca y sosteniendo un mojito, el almeriense, empresario dedicado al mundo del deporte, demostró que no hay nada que le guste más que él mismo.

No en vano, confesó que en la entrada de su gimnasio tiene puesta una foto de él mismo con su escultural cuerpo para que la gente sepa que ahí dentro, en su centro deportivo, hay alta calidad.

Pero no fue por esa confesión de nula carga de humildad por lo que Carlos Sobera intervino para pararle los pies. El caso es que Fran se puso en plan ligón con una mujer pensando (o más bien, dando por hecho) de que se trataba de su cita. Pero no, era una empleada y camarera de First Dates Hotel.

Fran siguió erre que erre, pico y pala, insistiendo en que era su cita ante la sorpresa de la propia empleada, que se lo negaba. “Que sí, con la miradita esa que me has echado… No me lo creo cariño”, le replicaba el almeriense a la joven.

La situación llegó a tal punto que el presentador tuvo que intervenir para aclarar las cosas y ponerle freno al "terremoto Fran". "Vengo a rescatarla, porque digo: 'Está pasando demasiado tiempo aquí y tiene que trabajar y atender a más clientes'", le advierte Sobera a Fran de forma sueva en un inicio. “Pero si es mi cita, ¿no?”, insiste Fran.

Ante su insistencia, el presentador ya se puso más tajante. “No es tu cita y es mejor que lo sepas desde ya”, le advirtió. Pero Fran, a lo suyo: “Bueno, si mi cita va mal sí va a ser mi cita”. Cuando ella por fin pudo marcharse para seguir con su trabajo, el almeriense le espetó a Carlos Sobera: "No pongas camareras tan guapas que uno no es de piedra". Tras lo que el presentador vasco elevó aún más el tono, sin perder la compostura que le caracteriza: "Tú lo que tienes que hacer es estar aquí tranquilito tomando el sol y no tocarme a mí las narices, esto es lo fundamental. Luego te presento a alguien”.

Y por fin el incorregible Fran dio su brazo a torcer: "Venga, que me porto bien Carlitos".