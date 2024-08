Polémica tras pasar el covid Ana Obregón y su nieta: '¿Y la protección de la menor?'

Ana Obregón siempre ha mostrado que la fuerte exposición mediática y la alta carga de críticas que esta conlleva es algo que no le afecta en exceso. Tal es así que actúa siempre bajo sus propios parámetros sin importar en exceso lo que digan. De hecho, vive en el ojo del huracán desde que, tras el trágico fallecimiento de su hijo Aless, anunciase que, con esperma de su hijo fallecido y mediante gestación subrogada, iba a ser abuela. Nació así en marzo de 2023 la pequeña Ana Sandra, "Anita", como ella la llama.

Lo cierto es que aquel acontecimiento supuso un torbellino mediático y generó intensos debates sobre la moralidad o lo ético de la decisión tomada por la famosa bióloga, actriz y presentadora. Ana Obregón pasó un calvario con la prematura muerte de su hijo Aless con 27 años a causa de un sarcoma de Ewing.

La propia Obregón ha reconocido ya en varias ocasiones que tocó fondo con lo sufrido y por su cabeza pasaron los peores pensamientos que puedan existir. Sin embargo, ahora se le ve muy diferente, tremendamente contenta en su papel de abuela (y madre, pues está criando ella a la pequeña Ana Sandra).

Y no duda en contarlo y compartirlo a través de las redes sociales. Más allá de la exposición mediática que supuso la decisión de ser abuela con su hijo ya fallecido, que se instaló en la polémica, la propia Ana Garcia Obregón ha expuesto su vida junto a Anita constantemente en redes sociales, compartiendo imágenes con frecuencia y contando los avances en su incipiente vida.

Uno de los últimos acontecimientos narrados por la bióloga y quien fuera protagonista de la serie "Ana y los 7" ha sido que ha tenido que pasar junto a su nieta Anita el covid-19. Por este motivo tuvieron que retrasar su habitual viaje vacacional a Mallorca.

Polémica tras pasar el covid con Anita

Una vez lograron superar la enfermedad, ambas posaron con un mismo modelito de cuadros antes de partir de vacaciones y con una enorme sonrisa por parte de la abuela. Imagen que acompañó de unas palabras en las que no se olvidó de recordar a su hijo Aless, a quien siempre tiene presente: "¡Por fin de vacaciones! Camino del aeropuerto, después de que Anita y yo superáramos un covid. Por eso, mi ausencia en redes... Por eso he dejado que me maquillara la mejor maquilladora del mundo, como podéis comprobar en el último vídeo. A vivir el verano por segunda vez en mi vida de la mano de mi angelito. La primera fue con mi Aless, el amor de mi vida".

Una de las fotos compartidas por Ana Obregón tras pasar el covid con su nieta. / Instagram

El caso es que ese posado junto a su nieta tras pasar el covid ha levantado una gran polvareda. Ana Obregón está recibiendo una oleada de críticas por la exposición a la que somete a su nieta, además de las inherentes a la forma en la que quiso ser abuela. Los ataques llegan hasta tal punto que hay quienes piden que se intervenga para proteger a Ana Sandra, menor de edad. Estos críticos reciben las respuestas de defensores de Ana Obregón que piden que se respete su libertad y su felicidad.

Algunas de las críticas recibidas por Ana Obregón tras publicar la foto con su nieta después de que pasaran el covid:

"¿Dónde esta la protección del menor?"

"Pobre niña. Hasta le hace que finja que pinta. Qué alguien salve a esa pobre niña de ese entorno tan dañino".

"A mí quien más me preocupa es la chiquilla. No entiendo cómo no hace nada Servicios sociales".

"Al menos, que pixele a la niña"

"¡La protección de la menor! Aquí, hay que intervenir legalmente"

Claro que también hay muchos que piden respeto para las decisiones de Ana Obregón y que celebran el parecido de Ana Sandra con Aless: "Los mismos ricitos", dicen. Otros comentarios: