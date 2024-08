Sale a la luz el motivo real de la ruptura de Adara Molinero: su ex habla de su bisexualidad

Adara Molinero ha sumado un nombre más a su lista de conquistas y rupturas. Tras el fin de Supervivientes all stars, reality que la influencer abandonó después de un estreno complicado en el que los nervios y el pánico se apoderaron de la concursante, la joven decidió seguir en el programa a pesar de su reticencia inicial hasta acabar siendo la primera expulsada de la edición.

Al llegar a Madrid la hija de Elena Rodríguez tuvo que enfrentarse a sus cuentas pendientes y a su paso exiguo por el concurso que aspiraba a ganar. Uno de esos frentes abiertos era el relacionado con Bosco Martínez Bordiu, con quien compartió reality el año pasado y con quien volvió a coincidir en esta edición, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos y quien no dudaba en confesar que estaría siempre enamorado de la influencer.

Estas palabras y el acercamiento entre ambos trajeron cola y llevaron a la joven a pedir a los colaboradores que dejaran de hablar del tema por respeto a su novio, Alex Ghita. Sin embargo, hace unos días saltaba la noticia de que la pareja había decidido romper su relación sin motivo aparente.

Simplemente, ambos habían dejado de seguirse en Instagram. Tras semanas de silecino por ambas partes, ahora, ha salido a la luz el motivo que oidría estar detrás del fin de la relación. Miguel Frigenti ex íntimo amigo de la madrileña era el primero en tirar de la manta y sacar en público los mensajes que él se intercambió hace unos años con el entrenador personal.

Unos mensajes explícitos que podrían dar a entender que entre ambos hubo algo más que una amistad y que dejaba entrever una posible bisexualidad por parte de Alex Ghita. Sobre esto se ha pronunciado el entrenador personal.

Ruptura inesperada

Todo comenzó cuando Jonan Wiergo contó que había decidido romper su amistad con Adara Molinero porque ella decidió dejarle de seguir en Instagram. Fue entonces cuando se comenzó a especular en las redes con la opción de que la exconcursante de 'Supervivientes' se hubiera enfadado con el que era su amigo por los mensajes que se intercambiaba con su novio, Álex Ghita. A raíz de esa información, Miguel Frigenti contó que, años atrás, también se había mensajeado con el que ahora podría ser ya exnovio de la hija de Elena Rodríguez.

Esto lo contó Frigenti hace unas semanas en 'Socialité Club', donde explicó que Álex empezó a hablarle en 2020 para ofrecerse a ser su entrenador personal y que, hasta que comenzó a salir con Adara, le seguía mandando mensajes llamándole "tigrecito" y poniéndole el emoji de la lengua. Ahora ha sido el examigo de Carla Barber el que ha atendido a una periodista del programa de Divinity para aclararle que llama "a todo el mundo" 'tigrecito' y que suele usar ese emoticono en todos sus chats, dejando claro que para él su relación con Frigenti fue de lo más normal.

"Se habla incluso de una bisexualidad por tu parte...", apunta entonces la periodista, ante lo que Álex Ghita comenta: "¡Qué va, qué va! Yo soy una persona como muy alegre, como muy divertida y todo lo contrario: tengo muy claro lo que soy y lo que me gusta. Nunca lo he probado y no está en mi lista de cosas pendientes". Además, ha añadido que cree que Frigenti ha "manipulado" sus conversaciones para hablar en televisión del vínculo que tuvieron en el pasado.