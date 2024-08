Sebastián Yatra confiesa que su relación con Tini fue una mentira: esto dice su nueva canción

Sebastián Yatra vuelve a lanzar música en solitario, y el anuncio de su nueva canción ha desatado las conspiraciones y los rumores en redes sociales. Despueés de su ruptura con Aitana, el cantante no ha realizado niguna declaración al respecto, por lo que los rumores siguen en el aire.

¿Fue su relación con Tini una mentira?

Antes de empezar a salir con Aitana, el cantante colombiano mantuvo una relación de casi un año con Tini, una estrella de la música natural de Argentina. Sin embargo, la letra de su nueva canción podría desvelar que ese romance era una mentira, ya que llevaría un tiempo enamorado de Aitana.

Gracias a la letra de ese tema, se ha podido saber que Yatra estuvo enamorado de Aitana desde que se conocieron, el 16 de noviembre de 2018, pero poco tiempo después empezó su relación con la artista argentina.

"Tengo un plan detallado en mi mente, lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví", dice la letra. Además, hay otra frase en la que el colombiano canta: "Te llevaría a donde nadie te llevó para volverte a ver (...) Y sin saber acabaría en tu habitación y empezaría una relación de esas que no acaban los domingos".

Es decir, que Yatra habría estado enamorada de Aitana mientras estaba saliendo con Tini. Algo que encaja, teniendo en cuenta la canción 'Cristina' del colombiano, que parece estar dedicada a Aitana y no a la cantante argentina.

Yatra desvela si Aitana le fue infiel con él a Migue Bernardeau

Aitana y Yatra coincideron en 'La Voz' mientras la catalana mantenía una relación con el actor Miguel Bernardeau. Los rumores sobre una posible ifiidelidad de la artista española hacia el actor surgieron en aquel momento, pero Yatra podría haber desmentido esto en su nuevo tema.

"Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción (...) Las mejores cosas son las que se esperan, y hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera", dice la letra de la canción. Por lo que parece que Aitana no traicionó al que era su pareja en ese momento, si no que esperó a cortar con Bernardeau para empezar su relación con Yatra.