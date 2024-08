Sebastián Yatra desvela si Aitana fue infiel a su anterior novio con él: esto insinúa en su última canción

Después de más de un año sin lanzar música en solitario, Sebastián Yatra ha mostrado un adelanto de su nueva canción. En este nuevo tema, llamado 'Los domingos', hay varias frases que bien podrían ir dedicadas hacia la que ya es su ex pareja, Aitana.

¿Un tema dedicado a Aitana?

A pesar de que ya no sean pareja, todo hace indicar que está canción estaba escrita antes de que la ruptura se produjese. Yatra escribía en la publicación de Instagram: "Sé que llevamos tiempo esperando por esto, pero cuando les dije que estaba trabajando muy duro (y con el corazón) era cierto. Por fin les puedo confirmar que LOS DOMINGOS, mi próximo single, sale a fin de mes. Estoy muy feliz con lo que sigue. Gracias por la paciencia y el amor".

Dentro de la propia letra de la canción, nos encontramos con varias líneas que bien podrían hablar sobre el inicio de la relación entre Aitana y el artista colombiano. "Tengo un plan detallado en mi mente, lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví", dice. Esa fecha es importante, ya que fue el día en el que se conocieron ambos cantantes.

Además, hay otra frase en la que el colombiano canta: "Te llevaría a donde nadie te llevó para volverte a ver (...) Y sin saber acabaría en tu habitación y empezaría una relación de esas que no acaban los domingos".

Además, Aitana y Yatra coincideron en 'La Voz' mientras la catalana mantenía una relación con el actor Miguel Bernardeau. Los rumores sobre una posible ifiidelidad de la artista española hacia el actor surgieron en aquel momento, pero Yatra podría haber desmentido esto en su nuevo tema.

"Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción (...) Las mejores cosas son las que se esperan, y hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera", dice la letra de la canción. Por lo que parece que Aitana no traicionó al que era su pareja en ese momento, si no que esperó a cortar con Bernardeau para empezar su relación con Yatra.