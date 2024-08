Suso Álvarez y Marieta están más enamorados e ilusionados que nunca, o por lo menos así se les ve en redes sociales, donde presumen de una entretenida vida cotidiana. Desde que confirmaron su relación a través de Instagram con un emotivo post, no han dejado de enseñar su día a día como pareja.

La primera 'crisis' de la pareja

Suso Álvarez compartía hoy en su Instagram la última 'crisis' que han tenido como pareja. "Ya empiezo a sentir las consecuencias de tener una novia influencer", decía en sus historias. Además, seguía entre risas: "Alguien tiene que hacer la comida, ¿no? que, por supuesto, casualmente hoy me ha tocado".

"Vamos a ver que está haciendo ella, grabando contenido ¿no amor? ¿qué hay que hacer para ser influencer?", le decía a Marieta con cierto tono irónico. Pero la influencer, lejos de quedarse callada le respondía a Suso Álvarez: "Sabes qué pasa, que como siempre me has dicho que querías ser un mantenido estoy matándome a trabajar para que no te falte de nada mi vida".

Suso Álvarez sufre las 'consecuencias' de tener una novia influencer: la primera 'crisis' de la pareja / Vía: Instagram Suso Álvarez @oficialsusogh16

Tras esas palabras, Suso respondía con unas risas y se marchaba feliz a hacer la comida para los dos. Una comida que luego compartía Marieta en sus historias de Instagram felicitando al chef de la casa.

La confirmación de su relación

Ambos realizaron una publicación conjunta en Instagram, en la que se pueden ver varias fotos acompañadas de un texto que dice: "Era un secreto a voces… al final mi pico y pala funcionó", escribe Marieta. "Os presento a MI FAMILIA, (A Lobo y a Suso le gusta por igual hacerse fotos… nada, pero aquí manda la leona), os quiero", concluye.

En las fotos que se pueden ver en el perfil de ambos, se les puede ver acompañados del nuevo integrante de la familia, 'Lobo', su perro que ya posa junto a ellos. En todas ellas se les puede ver felices, enamorados e ilusionados, algo que ha despertado la alegría en sus seguidores.

Por otra parte, la sección de comentarios de la publicación se encuentra abarrotada de comentarios de alegría y apoyo hacia la pareja. Tony Spina, pareja de Marta Peñate, escribe: "Enhorabuena pareja! Me encanta el parejón que hacéis!".