Este es el verdadero motivo de la ruptura de Sofía Suescun: "Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa"

Nuevo capítulo en el intrminable culebrón protagonizado por Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Después de que la semana pasada saltara la noticia de que la influencer había echado de casa a su madre tras una fuerte discusión, Galdeano tiraba de la manta asegurando que el cambio de actitud de su hija se debía a o influenciada que está por parte de su novio, Kiko Jiménez.

A través de unos comentados stories, la de Navarra describía al influencer como "el ser" y lo acusaba de manipular a su hija. Sin embargo, rápidamente, la pareja salió a desmentir tales acusaciones reconconociendo en un comunicado en Instagram que "llevo años callando este problema y mi madre necesita ayuda", eran algunas de las polémicas palabras que Sofía Suescun publicaba sobre este tema.

Por el momento lo que se sabe es que Maite Galdeano se encuentra en Murcia después de que su hija le vetase la entrada en su casa y cambiase incluso las cerraduras y que por su parte, la pareja ha optado por tomar la vía legal e interponer una orden de alejamiento sobre la navarra.

Pero, por si esto fuera poco, ahora ha vuelto a contraatacar la propia Maite tras salir a la luz las medidas legales que la pareja ha interpuesto contra esta. La colaboradora no se ha quedado atrás y ha lanzado un contundente comunicado a través de Instagram en el que deja claro su última decisión después de conocerse la orden de alejamiento interpuesta contra ella.

Ahora, tras días de mensajes cruzados, se ha sabido cuál podría haber sido el detonante de todo, el mensaje que habría hecho saltar por los aires la relación entre madre e hija.

Detonante

Aunque ya son muchos los detalles de la ruptura de la relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, este martes en 'Vamos a ver' se ha podido conocer en exclusiva el detonante de todo esto y el motivo por el que la joven se ha puesto del lado de su pareja.

Omar, colaborador del programa, ha contado lo que sucedió justo antes de que Sofía se marchase a su aventura en 'Supervivientes All Stars': "El último día que está Sofía en Madrid y justo antes de subirse a un coche de producción y que le quiten en móvil, Sofía recibe un mensaje de su madre diciéndole que se prepare porque cuando vuelva de 'Supervivientes' porque ya no vas a estar a estar con Kiko. Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más", ha comenzado contando.

Omar ha continuado dando detalles de lo sucedido: "Sofía no puede hablar con Kiko porque ya no tenía su móvil. A los pocos días empezaron esos mensajes de Maite a Kiko en el que le decía cosas como "se acabó vivir en la finca de los Galdeano", "lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas", "en la tele nos haremos los hipócritas pero nuestra relación ha terminado" o "eres una serpiente y un oportunista".