Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun, desvela las actitudes 'subidas de tono' de Maite Galdeano: 'Se metía en la ducha conmigo y se presentaba desnuda'

Un nuevo implicado en la polémica entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez ha desvelado nuevos detalles del comportamiento de la madre de Sofía Suescun. Después de que el andaluz expulsase a Galdeano de su casa, se ha producido una serie de cruces de declaraciones en las que se ha llegado hasta el límite de las denuncias. Por la parte de Kiko, el novio de Sofía, defiende que su madre no le deja vivir en paz y que es un impedimento a la relación.

Por su parte, Galdeano acusa a su yerno de tener alienada a Sofía y lo acusa de manipulador. En medio de estos ataques ha aparecido un nuevo personaje en la trama. Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun, apareció en TardeAR para hablar sobre como vivió él su relación con la navarra y que problemas tuvo con Galdeano. "Nuestra ruptura fue por otro asunto pero yo estaba super quemado. Yo tenía hasta miedo de ir a Pamplona a casa de Sofía porque ir a su casa era un infierno. Era una mujer que a mí me lo hacía pasar super mal".

Y es que los comportamientos de Maite Galdeano y por los que se ha quejado Kiko Jiménez, también era algo raro para Hugo Paz. "Cuando me he estado duchando, cuando Sofia se ha ido con los perros y ella ha venido desnuda a preguntarme si estaba mejor o peor que la hija... no es una familia normal. Yo estaba muy enamorado de Sofía y tuve que tuve que aguantar".

"Me pongo en su situación y seguramente ha tenido que pasar muchas cosas y aguantar lo que no está en los escritos. A mí me hacia muchas cosas. Yo recibía un machaque brutal cada vez que iba. Me da pena todo lo que está pasando. Me da pena que Sofía tenga una madre con ese problema".

Conchi Galdeano, la última en posicionarse

Si bien la mayoría de personas relacionadas con el conflicto ya habían tomado parte entre Maite y Sofía, aún faltaba alguien por posicionarse. Conchi Galdeano, hermana de Maite y tía de Sofía Suescun, ha dicho públicamente lo que piensa sobre el conflicto y sobre su hermana, además de que se ha posicionado claramente. Lo ha hecho en el programa telvisivo de 'TardeAR', donde ha relatado su versión de los hechos: "La verdad es que ha hecho todo un desastre, se venía venir, es una relación madre e hija un poco tóxica. Le he dicho muchas veces que no se metiera en la relación porque iba a peder, al final así ha sido".

Además, ha explicado cuál podría haber sido el detonante que ha provocado esta situación conflictiva: "Como este tiempo no hemos estado pendiente, ha hecho que todo sea un desastre, hemos perdido la comunicación".

"Me he tenido que alejar un poco y tomar distancia porque ha hecho cosas que no me han gustado. Un día de estos le llamaré para decirle las cosas, pero se lo diré a ella", añadía. Y aunque Conchi Galdeano siente mucha pena por su hermana, se ha posicionado del lado de Sofía Suescun, su sobrina, y Kiko Jiménez. Por otra parte Conchi es la madre de Nico Serrano, futbolista navarro que milita en el Athletic Club de Bilbao.